Sem Enner Valencia e com time misto, Internacional empata sem gols com o São Luiz pelo Gaúcho

O técnico Eduardo Coudet resolveu mesclar o time no segundo jogo da temporada, a fim de dar ritmo ao elenco. Com escalação mista e sem Enner Valencia, o Internacional entrou em campo nesta quarta-feira e não tirou o zero do placar contra o São Luiz, no 19 de Outubro, em Ijuí, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

O resultado fez o Internacional perder os 100% no estadual. Após estreia com vitória magra por 1 a 0 sobre o Avenida, o time da capital gaúcha soma quatro pontos e aparece em quarto lugar. Já o São Luiz tem dois.

Recheado de reservas, o Internacional não conseguiu se encontrar em campo. A única vez que o time de Eduardo Coudet construiu uma jogada ofensiva foi quando Pedro Henrique recebeu na área e mandou por cima do gol.

No mais, o São Luiz foi quem dominou as ações. Rondando a área de Anthoni, os donos da casa incomodavam a defesa, principalmente pelo lado direito. Diogo Sodré teve a chance de marcar, mas cabeceou para fora. Já na reta final, Ramires, livre de marcação, furou, para sorte do Internacional.

No segundo tempo, a bronca de Coudet no vestiário parece ter surtido efeito. Mais ligado, Vitão ajeitou e quase Robert Renan completou para as redes. Depois, Wanderson recebeu na área e obrigou o goleiro do São Luiz a intervir. Vendo o time crescer em campo, Coudet pôs em campo alguns titulares.

Mesmo assim, o desentrosamento atrapalhava o Internacional, que viu o São Luiz aos poucos equilibrar a partida, mas sem oferecer perigo ao gol de Anthoni. Na reta final, Luiz Adriano teve a chance de fazer o gol da vitória. Após chute cruzado de Bustos, o atacante tentou acertar o contrapé do goleiro, mas mandou longe do gol, perdendo a única chance clara do Internacional em 90 minutos.

O Internacional volta a campo no sábado, quando recebe o Ypiranga, às 16h30, no Beira Rio. Mais cedo, às 16h00, o São Luiz abre a terceira rodada, contra o Caxias, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

SÃO LUIZ 0 X 0 INTERNACIONAL

SÃO LUIZ - Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Mário Duarte; Lucas Hulk, Ramires (Airton), Gabriel Davis (Felipe Baiano), Diogo Sodré e Guilherme Dal Pian (Vini Peixoto); Gabriel Morbeck (Yan Philippe). Técnico: Alessandro Telles.

INTERNACIONAL - Anthoni; Hugo Mallo, Igor Gomes (Vitão), Robert Renan e Carlos De Pena; Rômulo, Gustavo Campanharo (Bustos) e Hyoran (Wanderson); Gabriel Barros (Bruno Henrique), Luiz Adriano e Pedro Henrique (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Sodré (São Luiz); Carlos de Pena (Internacional).

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

RENDA E PÚBLICO - Não informados.

LOCAL - 19 de Outubro, em Ijuí (RS).