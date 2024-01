Torcedora do Grêmio faz pedido a Soteldo com cartaz inusitado: 'Sua camisa serve em mim'

Numa noite de futebol cheia de gols, o Grêmio desbancou o São José com uma sonora goleada por 4 a 1, na quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. Mas, entre lances e comemorações, uma história peculiar roubou a cena na arena do time tricolor: a saga de uma torcedora mirim em busca da camiseta de Soteldo, que participou da jogada de três gols.

A pequena gremista chamada Stella Balen Felin, de apenas nove anos, de olhos brilhantes e cartaz nas mãos, deixou claro o motivo de sua missão: "Soteldo, sua camisa serve em mim. Me dá de presente?" A torcida abraçou a ideia e a menina viralizou nas redes sociais depois que as câmeras capturaram o momento.

O craque venezuelano, apesar de seus feitos grandiosos em campo, ostenta uma estatura modesta de 1,59 metro. A torcedora não deixou barato e, com uma sagacidade típica das crianças, aproveitou a ocasião para conquistar seu objeto de desejo. Não só Soteldo conquistou o carinho de Stella, mas também dos torcedores gremistas em geral.

Apesar de mais baixo em relação aos seus usuais adversários, Soteldo se destaca em campo. Do gramado, reconheceu Stella de longe e respondeu quanta à mensagem do cartaz. "Eu gosto muito das crianças. Eu vi o que ela colocou. A camisa P ainda é muito grande para mim. Eu não gosto. No Santos usava PP por isso."

"Aqui tem PP, mas estou usando uma menor. De criança mesmo. Mas fico de boa. Vou procurar quem é ela para chegar a camisa pra ela". Soteldo, em seguida, foi questionado por uma repórter e confirmou que sim, sua camisa usada em campo é infantil.

O atacante venezuelano chegou o Grêmio depois de participar da campanha que culminou no inédito rebaixamento do Santos para a Série B. A desconfiança logo se findou e hoje Soteldo é um dos queridinhos da torcida. Já tem um gol e uma assistência com a camisa tricolor. Dono da camisa 7, ele tem ocupado espaço deixado por um outro jogador estrangeiro que marcou seu nome no time do Sul: Luis Suárez.