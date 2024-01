Grêmio descarta abrir negociação por Gabigol: 'Nunca foi cogitado'

Após o técnico Renato Gaúcho afirmar que torcedores e jornalistas aprovarão o novo reforço do Grêmio para o setor ofensivo e revelar que fez uma ligação para o tal atacante, o vice-presidente do clube, Antônio Brum, concedeu uma coletiva de imprensa para explicar o andamento das negociações. Ele aproveitou e descartou a possibilidade de tirar Gabigol do Flamengo.

"O Grêmio está trabalhando para anunciar o quanto antes as contratações. Queremos fazer os movimentos certos. Sobre Gabigol, não tem absolutamente nada, não foi para ele que o Renato ligou e ele nunca foi cogitado aqui no Grêmio. Sendo bem sincero, não viria mentir, Gabigol nunca foi procurado nem cogitado para ser o centroavante em 2024. É basicamente isso", disse o dirigente.

Desde a saída de Luis Suárez, o Grêmio prometeu um substituto à altura. Rogelio Funes Mori continua na pauta e como primeira opção do clube, que a ter vários jogadores badalados oferecidos, a exemplo de Diego Costa, do Botafogo, Edinson Cavani, do Boca Juniors, Balotelli, do Adana Demirspor, da Turquia, e do belga Benteke, do DC United.

Já Gabigol deve continuar no Flamengo, apesar de perder espaço no time titular com Tite, que tem optado por Pedro como centroavante e em jogador de velocidade pelos lados do campo: Everton Cebolinha e Luiz Araújo.

Enquanto não anuncia o novo centroavante, o Grêmio se prepara para enfrentar o Brasil-RS no domingo, às 16h, no Bento Freitas, em Pelotas, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O time do técnico Renato Gaúcho é o sexto colocado, com três pontos. O líder é o Juventude, com seis.