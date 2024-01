CBF repudia declaração de CEO francês e descarta manipulação de resultados no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou nesta quinta-feira sobre as declarações do francês Thierry Hassanaly, CEO da empresa Good Game! e repudiou qualquer possibilidade de possíveis manipulações de partidas no Campeonato Brasileiro de 2023.

No comunicado, a CBF "vem a público rechaçar qualquer resultado de auditorias externas realizadas por empresas estrangeiras, alheias ao futebol nacional e cujas metodologias a entidade desconhece".

Em entrevista concedida esta semana, Thierry Hassanaly dizia estar 99% convencido de que os jogos do Campeonato Brasileiro haviam sido manipulados. Em resposta ao francês, a entidade informou ainda, em nota que, "não há, até o momento, evidência de fraude ou manipulação por parte de árbitros e jogadores."

A entidade fez ainda menção às declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que levantou essa suspeita após a equipe carioca perder o título do Brasileiro nas rodadas finais depois de abrir larga vantagem no topo da classificação.

"As denúncias apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo Botafogo serão apuradas e as medidas, caso necessárias, serão tomadas no âmbito da Justiça brasileira, como deve ser."

Por fim, a CBF reforçou a legitimidade do título conquistado pelo Palmeiras a despeito dos relatórios apresentados pela Good Game!, empresa contratada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, para analisar os jogos do Campeonato Carioca.