Louzer analisa estreias de Chay e Heitor no Guarani e evita falar sobre Régis

Após perder a chance de se reabilitar no Campeonato Paulista com o empate sem gols diante do São Bernardo, nesta quarta-feira, o técnico Umberto Louzer fez uma análise sobre a estreia de dois atletas do elenco: o meia Chay, ex-Botafogo, e o lateral Heitor, ex-Internacional.

"O Chay está adquirindo sua condição, aquela que encantou o Brasil pelo Botafogo. É um atleta dedicado, esforçado. Tenho certeza que vai se entrosar, crescer e nos ajudar ao longo de 2024. Já o Heitor fez excelente partida, tem trabalhado bastante nos treinos. Mas as disputas estão abertas. A sequência é pesada, provavelmente vamos precisar fazer trocas no decorrer dos jogos", justificou o treinador.

Outro assunto que foi bastante comentado após a partida, foi a situação do meia Régis, que ainda não foi inscrito no Paulistão, justamente por conta de um desgaste com o treinador.

Diante do impasse criado, existe a possibilidade do meio-campista, que é tido como ídolo no clube, ser negociado. Como ele está no radar de outros times, a diretoria do clube de Campinas não descarta essa possibilidade.

Preocupado em não alimentar a polêmica, desta vez, Louzer saiu pela tangente quando foi questionado sobre o problema de relacionamento com o jogador. O treinador foi evasivo em sua resposta e não quis dar mais detalhes sobre a situação do atleta neste início de temporada.

"É um assunto que será resolvido internamente. O foco do jogo não pode ficar em segundo plano. Então não falo mais sobre esse tema. Tudo que tinha para falar eu já passei na primeira entrevista coletiva", completou.

Agora, de olho na reabilitação, o Guarani centra o foco no jogo do próximo sábado quando a equipe de Campinas visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Atualmente, o Guarani soma um ponto no Grupo. Em dois jogos, o time sofreu uma derrota e um empate.