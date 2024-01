Carille elogia intensidade do Santos e enaltece aproveitamento do time: 'Único 100%'

Um isto de alívio e contentamento. Assim pode ser definida a entrevista do técnico Fábio Carille após a vitória desta quinta-feira sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Com duas vitórias em dois jogos, o treinador disse que agora vai curtir o resultado para só depois pensar no próximo adversário.

"Apresentamos um volume e intensidade muito bons. Jogamos 25 minutos com um ótimo ritmo e isso é bastante satisfatório. A tendência é o time crescer fisicamente e também com o entrosamento. Agora, eu quero curtir essa vitória. Somos o único time 100% (no Paulistão)", afirmou o treinador.

No final de semana, o Santos vai ter o Palmeiras pela frente em pleno Allianz Parque. Sem querer falar do próximo adversário, o treinador tratou de valorizar o seu elenco por este início de competição.

"Tenho um grupo inteligente com jogadores de muita qualidade. Eles já estão entendo o nosso trabalho. Os jogadores estão se achando dentro de campo. Temos que nos acostumar a jogar assim (neste nível) e aumentar esse padrão de jogo", comentou.

Carille falou ainda dos destaques do seu time no triunfo sobre o time de Campinas. E Giuliano ganhou elogios do chefe pelo seu desempenho e também liderança junto aos companheiros.

"Respeito demais o Giuliano. Ele foi o responsável pelo título que conquistamos pelo Al-Nassr na Arábia Saudita. É um jogador que pensa diferente, é frio para fazer os gols e enxerga muito o jogo. Assim como o Cazares, que é outro atleta de qualidade e muita experiência", falou o treinador.

Com seis pontos, O Santos lidera o Grupo A do Paulistão de forma isolada. Portuguesa e Ituano aparecem empatados com três pontos, enquanto o Santo André figura na última posição com um empate em duas partidas.