Santo André e Novorizontino ficam no 0 a 0 e seguem sem vencer no Campeonato Paulista

Em jogo fraco e com raríssimas chances de gols, Santo André e Novorizontino ficaram no empate de 0 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Bruno José Daniel, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes seguem sem vencer na competição.

O Novorizontino, que empatou com o Palmeiras, na estreia, por 1 a 1, fica na lanterna do Grupo D, com dois pontos, atrás de São Paulo (4), São Bernardo (4) e Botafogo (3). Já o Santo André, que vem de derrota, contabilizou seu primeiro ponto no Grupo A. O líder é o Santos (6), seguido por Portuguesa e Ituano (3).

Os dois times fizeram uma partida fraca tecnicamente e com apenas um chute ao gol, do time visitante. Aos 37 minutos, Rômulo recebeu em velocidade e tocou na saída do goleiro Luiz Daniel, que fez a defesa com os pés.

Antes do Novorizontino chegar com perigo, o Santo André teve um pênalti marcado a seu favor, mas o árbitro foi chamado para revisar o lance e anotou impedimento do atacante Cléo Silva.

O panorama do segundo tempo não mudou e o jogo continuou sem muita empolgação. O Novorizontino deu mostras de que poderia arriscar mais ao assustar em uma cabeçada de Waguininho, que ficou nas mãos de Luiz Daniel.

Se atacar já estava difícil, os times abandonaram de vez qualquer ação ofensiva na parte final do confronto. Com um futebol burocrático, a partida ficou mesmo no empate sem gols no estádio Bruno José Daniel.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Mirassol no domingo, às 19h, no estádio José María de Campos Maia, em Mirassol. No mesmo dia e horário, o Santo André recebe o Água Santa, jogando como mandante.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 0 NOVORIZONTINO

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel, Zé Mateus (Júnior Caiçara), Luis Gustavo, Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis, Marciel (Geovane), Dudu Vieira e Felipe Ferreira (Bruno Michel); Cléo Silva (Ariel) e Lohan (Richard). Técnico: Fernando Marchiori.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Danilo Barcelos (Reverson); Geovane, Willian Lepo, Marlon e Rômulo (Jenison); Neto Pessoa (Rodolfo) e Vitinho (Waguininho -Willian Farias). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÃO AMARELO - Marciel (Santo André)

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana

RENDA - R$ 27.315,00

PÚBLICO - 1.140 torcedores

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).