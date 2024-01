Sem espaço no Guarani, volante Lima acerta com a Inter de Limeira

Fora dos planos do técnico Umberto Louzer, o volante Lima foi emprestado pelo Guarani para a Internacional de Limeira até o fim do Campeonato Paulista. Lima foi contratado pelo Guarani no início do ano passado depois de ter defendido a Chapecoense, mas fez apenas cinco partidas antes de ser emprestado ao Náutico para a Série C do Campeonato Brasileiro.

De volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, Lima vinha treinando com o elenco bugrino, mas sequer foi inscrito pelo clube no Paulistão. Esta será a segunda passagem pela Inter de Limeira, onde atuou no primeiro semestre de 2022.

Revelado nas categorias de base da Chapecoense, o volante de 24 anos chegou a ser emprestado para o São Paulo em 2018, mas não atuou pelo profissional.

Dentro de campo, o Guarani busca a primeira vitória no Paulistão neste sábado, quando visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela terceira rodada.