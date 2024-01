Reforço para 2024, Gabriel Veron se machuca no treino, passa por cirurgia e desfalca Cruzeiro

O torcedor do Cruzeiro recebeu uma má notícia nesta sexta-feira. Contratado com enorme expectativa para reerguer o ataque do clube ao lado do artilheiro argentino Dinenno, o atacante Gabriel Veron sofreu um trauma no pé durante o treino e terá de ser submetido a cirurgia, se tornando desfalque antes mesmo da estreia.

"O Cruzeiro informa que o atacante Gabriel Veron, após sofrer trauma em treinamentos em campo, foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no pé direito. A indicação para o caso é de procedimento cirúrgico, que será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde do Cruzeiro", informou o clube.

O clube trata como uma reabilitação rápida, mas evitou fazer prognósticos de quanto tempo o atacante revelado pelo Palmeiras ficará afastados dos gramados. Na estreia pelo Campeonato Mineiro, na quarta-feira, o jogador não foi relacionado por "problemas físicos."

Arthur Gomes formou o setor ofensivo ao lado de Dinenno na vitória sofrida, por 2 a 1, diante do Villa Nova, em Nova Lima. Sem Gabriel Veron, os torcedores cruzeirenses invadiram as redes sociais do clube para cobrar que a diretoria vá atrás de um novo atacante após o sofrimento em criar na estreia.

Muitos deram força ao atacante, enquanto outros preferiram ofender o reforço, definindo-o como "bichado." Com poucas opções para a frente após saídas de Gilberto e Bruno Rodrigues, o técnico Nicolás Larcamón utilizou jovens da base no primeiro jogo, casos de Robert, João Pedro e até o lateral Wesley Gasolina improvisado como ponta.