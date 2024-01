Savarino assume a camisa 10, é relacionado para o Carioca e fala em títulos no Botafogo

O venezuelano Savarino deve fazer sua estreia pelo Botafogo neste sábado, diante do Sampaio Corrêa, no Engenhão, pela quarta rodada do Carioca. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o jogador assumiu a camisa 10 que era de Segovinha e se mostrou empolgado com a segunda oportunidade no futebol brasileiro. A confiança é em "ganhar títulos" no clube carioca.

"Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao Botafogo pela força que fizeram para me trazer. Venho me juntar a tudo o que o Botafogo vem fazendo nos últimos anos. Tenho certeza que meu futebol e tudo que faço em campo vão ajudar", disse o reforço, logo após receber a camisa 10. "O clube tem muitos campeonatos pela frente e estaremos muito focados na conquista dos títulos que teremos pela frente", mostrou ambição.

Savarino pode atuar como um armador pelo centro ou mesmo aberto em uma das beiradas de campo. Sua chegada deixou muitos torcedores empolgados em dar a volta olímpica que escapou no segundo turno do Brasileirão. O camisa 10 explicou a escolha pelo número.

"Sempre gostei da camisa 10, desde menino. Escolhi a 10 por isso, joguei na Venezuela e no Real Salt Lake com ela. Gosto também da 7, da 17, mas peguei esse número, com muita história, e espero que seja muito exitoso", disse.

Com passagem no Atlético-MG, Savarino revelou que o papo com um ex-companheiro e amigo da época de Belo horizonte foi determinante para o acerto com o Botafogo. "O Igor Rabello me mandou mensagem quando viu os rumores da minha vinda e falou: 'pode vir, porque aqui você vai ser feliz'. Eu falei pra ele: 'eu vou, mas você vai também'. Nós tivemos uma passagem muito boa pelo Galo e somos bons amigos", revelou o venezuelano, pedindo que o zagueiro volta ao clube carioca.

Já treinando com os novos companheiros, Savarino aproveitou o dia da apresentação para "trabalhar" no gramado do Engenhão com um companheiro diferenciado. Ele brincou no campo com o filho pequeno, já se ambientando à nova casa.