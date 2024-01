City sufoca na casa do Tottenham e gol no fim garante vaga às oitavas da Copa da Inglaterra

Tradicionalmente, o Manchester City não se dá bem jogando na casa do Tottenham. Nesta sexta-feira, pela Copa da Inglaterra, a equipe de Pep Guardiola sufocou o adversário desde o início e foi premiada com um gol na reta final para ganhar por 1 a 0 e se garantir nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Aké garantiu a vaga do City em gol bastante reclamado pelo Tottenham por uma possível falta em Vicário. Após análise do VAR, contudo, o lance acabou validado pois os empurrões do goleiro e de Rúben Dias ocorreram antes de o escanteio ser cobrado. Portanto, a bola não estava em jogo.

Mesmo sendo uma competição eliminatória, Pep Guardiola optou por deixar nomes de peso na reserva, casos de Grealish, Doku, De Bruyne e Stones na reserva. Queria observar o jovem Bobb ao lado de Júlian Álvarez na frente.

E bastou a bola rolar no Tottenham Stadium para os visitantes mostrarem que não queriam um segundo jogo e que tentariam a vaga às oitavas de final direto - quem ganha, elimina o oponente.

Sempre com grandes jogadas pela direita, com o capitão Walker, o time não demorou a ir às redes. Aos quatro minutos, o lateral-direito serviu Folden, que parou em milagre de Vicário. No rebote, Bobb anotou 1 a 0. Após longa revisão do VAR, o gol acabou anulado.

Em casa, o Tottenham demorou a chegar. E quando o fez, parou na marcação. O City dominou a etapa inicial, mas foi ao vestiário sem conseguir mostrar sua superioridade em campo.

O retorno do vestiário foi com ainda mais sufoco do City. Álvarez e Bobb lamentaram não concluir certo grandes jogadas e Bernardo Silva ainda parou em nova bela defesa de Vicário. Sem o tão buscado gol, Guardiola lançou De Bruyne e Doku para aumentar seu poderio ofensivo.

O atacante entrou ansioso e cometendo erros infantis, desperdiçando bons ataques. Ainda assim, o City poderia ter levado melhor sorte. Da entrada da área, Bernardo Silva bateu forte e novamente nas mãos do goleiro, que ainda salvaria em chute do belga.

Aos 42 minutos, Aké marcou em lance com muita reclamação. O Tottenham reclamou de falta no goleiro Vicario, que trocou empurrões com Ruben Dias. Como a bola n ão estava rolando, o VAR confirmou o lance. A vaga do City acabou merecida, pois só permitiu uma finalização do Tottenham durante toda a partida.

Os outros três jogos do dia da Copa da Inglaterra terminaram com igualdades. Chelsea e Aston Villa ficaram no 0 a 0 em Londres, mesmo resultado de Bristol City x Nottingham Forest. Já Sheffield x Coventry ficou no 1 a 1. Todos farão o replay para a definição do classificado.