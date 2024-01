Fla pega Portuguesa com time sub-20 e tenta se manter invicto no Campeonato Carioca

Ainda com o elenco principal em pré-temporada nos Estados Unidos, onde está disputando amistosos, o Flamengo fará mais um jogo no Campeonato Carioca com o time sub-20. Focado em manter a invencibilidade, a equipe rubro-negra enfrenta a Portuguesa-RJ, neste sábado, às 18h10, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Uma pouco mais cedo, o time principal vai enfrentar o Orlando City, na Flórida (EUA).

Pensando no lucro com a bilheteria, a Lusa vendeu o mando de campo para a capital potiguar e o duelo promete ter bom público, já que mais de 25 mil ingressos já foram comercializados. O clube da Ilha do Governador vem de vitória por 1 a 0 contra o Sampaio Corrêa-RJ, e aparece na quinta colocação com seis pontos.

O Flamengo, que folgou na rodada passada, já que teve o duelo contra o Volta Redonda remarcado para o próximo dia 10 de fevereiro, soma quatro pontos em dois jogos disputados. No primeiro duelo, com o time alternativo, ficou no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Na estreia, ainda com o elenco principal, goleou o Audax por 4 a 0.

Portuguesa-RJ e Flamengo, na história, se enfrentaram 73 vezes, com 67 triunfos do Rubro-Negro e três resultados favoráveis aos lusitanos. Ainda tiveram três empates.

Para o duelo, o técnico interino Mário Jorge, que está à frente do clube enquanto Tite está nos EUA, deve manter a mesma base titular que é composta em sua maioria por jogadores do sub-20, que estão tentando deixar boa impressão vislumbrando mais chances na temporada 2024.

Boa parte da formação presente na última partida deve ser preservada. O atacante Thiaguinho, suspenso, não joga. Alguns dos meninos utilizados fizeram parte do plantel flamenguista na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Nomes conhecidos da base estiveram nas quatro linhas no confronto anterior, como Petterson e Werton. O segundo, inclusive, em breve desembarca na Europa. A diretoria o emprestou para o Santa Clara, de Portugal.

Do outro lado, após boas atuações e tentando seguir no pelotão da frente do Carioca, a Portuguesa deve manter a escalação titular. O treinador João Carlos Ângelo conta com a força do seu sistema ofensivo, principalmente dos atletas Romarinho e Nenê Bonilha, que já estufaram a rede no Estadual.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

PORTUGUESA-RJ - Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa e Romarinho; Nenê Bonilha e Breno. Técnico: João Carlos Ângelo.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Santiago, Diegão, Gabriel Noga e Zé Welinton; Rayan Lucas, Everton e Pedro Estevam; Lorran, Werton e Petterson. Técnico: Mário Jorge (interino).

ÁRBITRO - Thiago da Silva Ludugério.

HORÁRIO - 18h10

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).