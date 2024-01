Corinthians desafia São Bernardo para reduzir sensação de desconfiança no Paulistão

Declarações incômodas, problemas de bastidores e uma derrota por 1 a 0 para o Ituano marcaram a semana do Corinthians, que chega à terceira rodada do Paulistão envolto em perturbações. Em busca de reduzir a sensação de desconfiança, o time comandado por Mano Menezes visita o São Bernardo no Primeiro de Maio, às 20 horas deste sábado, antes do clássico com o São Paulo na terça-feira.

Entrevistas viraram um tormento para os corintianos nos últimos dias. A cada declaração pública, um novo desconforto. Mano reclamou de uma finalização ruim de Raniele, na derrota por 1 a 0 para o Ituano, dizendo que o volante chutou pensando estar no Cuiabá, seu ex-clube, o que gerou mal estar com os mato-grossenses.

O goleiro Cássio, por sua vez, cobrou a contratação de reforços. Depois disso, o diretor de futebol Rubão disse que conversou com Mano e que a frase foi "mal pensada". Também afirmou que Cássio "pediu desculpas e admitiu que foi infeliz na colocação".

Anteriormente, acumularam-se questionamentos ao presidente Augusto Melo, em razão de episódios como a desistência da contratação de Matheuzinho, do Flamengo, que já treinava no CT. No momento, o grande problema a ser resolvido é a situação do meia Rodrigo Garro, ainda indisponível porque o Talleres, da Argentina, não liberou a documentação para regularizá-lo no BID. A diretoria corintiana acionou a Fifa para resolver o problema.

De acordo com Melo, o Corinthians pagou a quantia bruta relativa à transferência, mas o clube argentino alega que os corintianos teriam de pagar um novo valor referente à tributação do negócio. "Se eles têm algum problema de imposto, o nosso aqui está pago. Ainda ajudamos a pagar uma parte lá. Agora, eles querem uma outra restituição que não tem nada a ver. Imposto do país deles, eles que paguem", disse à Rádio Bandeirantes.

Ainda sem Garro, Mano Menezes continua em busca de uma solução para tornar o meio de campo mais produtivo. O clube não divulgou a lista de relacionados e pode poupar alguns jogadores para o clássico com o São Paulo. Além disso, o treinamento desta sexta contou com sete garotos que foram campeões da Copa São Paulo na quinta-feira, após vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.

Os goleiros Felipe Longo e Matheus Róger, o zagueiro João Pedro, o lateral-direito Léo Mana, meio-campista Breno Bidon e os atacantes Arthur e Kayke fizeram um trabalho regenerativo, além de uma corrida no gramado. Fora os dois goleiros, a tendência é que os demais estejam na relação para o jogo deste sábado, até porque a comissão técnica vinha recorrendo ao sub-17 para completar o banco de reservas.

No Primeiro de Maio, o time alvinegro vai enfrentar um adversário que ainda não perdeu no Campeonato Paulista. O São Bernardo estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, algoz dos corintianos no meio da semana, e, na rodada seguinte, empatou sem gols com o Guarani, equipe superada por 1 a 0 pelo time da capital na primeira rodada.

O bom início dá confiança à equipe do ABC Paulista. "A gente sabe da qualidade do Campeonato Paulista, jogo atrás de jogo. Temos um time grande pela frente, um jogo bom para jogar contra e esperamos sair com um bom resultado", comentou Alan Santos, experiente zagueiro do São Bernardo com passagens por Santos e Botafogo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X CORINTHIANS

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Helder, Alan Santos e Pedro Carrete; Vitor Ricardo, Rodrigo Souza, Lucas Lima e Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Silvinho e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo (Diego Palácios); Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rojas; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 20 horas (horário de Brasília).

LOCAL - Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.