Embalados por vitória, Red Bull Bragantino e Botafogo buscam afirmação no Paulistão

Após desencantar no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 17h15, no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada. Ambos vêm de vitória e têm como meta buscar a classificação em seus respectivos grupos.

O Red Bull Bragantino começou perdendo em casa para o Água Santa por 1 a 0, mas deu a volta por cima ao derrotar a Portuguesa por 2 a 1, em São Paulo. Com isso, com três pontos, já lidera o Grupo C, que tem Corinthians (três), Mirassol (dois) e Inter de Limeira (zero).

O Botafogo, por sua vez, deu trabalho ao Santos em Ribeirão, mas perdeu por 1 a 0. A primeira vitória veio frente ao Água Santa, em Diadema, pelo mesmo placar. O clube é o terceiro no Grupo D, que tem São Paulo e São Bernardo entre os primeiros, com quatro pontos. O Novorizontino tem dois.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o lateral direito Andrés Hurtado, expulso na vitória sobre a Portuguesa. Com isso, Nathan Mendes deve continuar entre os titulares.

Com a sua permanência praticamente garantida, o zagueiro Léo Ortiz é outro que deve seguir no time principal, após demonstrar interesse em se transferir ao Flamengo. O time não deve passar por mudanças.

"O projeto do Bragantino me encantou logo de cara. Um clube que vem fazendo grandes trabalhos nos últimos anos. Vi que aqui seria ótimo para o meu crescimento pessoal e profissional. Sei o quanto posso colaborar aqui. A expectativa para o ano é alta. Espero que possamos fazer uma grande partida contra o Botafogo", disse o lateral Nathan Mendes.

O Botafogo deve continuar com o esquema com três defensores, muito pela dificuldade que encontrará diante de um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Dias, Bernardo Schappo e Fábio Sanches formam o trio de zaga.

O técnico Paulo Gomes indicou que pode fazer algumas alterações no sistema ofensivo. Caso isso aconteça, Tiago Alves e Emerson Ramon podem aparecer entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Léo Ortiz, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Luan Cândido; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Bernardo Schappo e Fábio Sanches; Wallison, Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Jean; Douglas Baggio, Alex Sandro e Lucas Cardoso. Técnico: Paulo Gomes.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati

HORÁRIO - 17h15

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).