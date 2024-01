São Paulo recebe a Portuguesa para abrir sequência de clássicos com rivais paulistanos

Após o tropeço contra o Mirassol, o técnico Thiago Carpini pretende promover mudanças na equipe titular do São Paulo para o duelo com a Portuguesa, neste sábado, às 18h, no MorumBis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A equipe tricolor soma quatro pontos e não tem ainda com o que se preocupar na tabela de classificação, mas tem de ficar atenta à repetição de falhas em campo.

Tal qual 2023, o São Paulo começa a temporada insistindo em uma troca de passes pouco vertical e efetiva. A criatividade para encontrar soluções ofensivas precisa ser abastecida. Por isso, Carpini - sem poder contar com o colombiano James Rodríguez e Lucas, que estão em aprimoramento físico - deve optar por colocar Nikão na equipe titular no lugar de Wellington Rato, prezando pela movimentação do lado direito do campo. No último compromisso, Carpini formatou o São Paulo com três zagueiros e sem lateral-direito de ofício.

Dessa vez, o novo comandante pode retomar o esquema com dois laterais e dois zagueiros. Um reforço para o setor é Robert Arboleda, que está recuperado e pode estrear na temporada. Neste início de ano, Carpini preza por testar os atletas para conhecê-los melhor e identificar a melhor forma de atuar.

Galoppo, autor do único gol do São Paulo em Mirassol, disputa a titularidade e tem a concorrência de Luciano. Também é possível que os dois comecem o jogo. Na próxima semana, o time tricolor tem mais dois clássicos. Na terça, vai a Itaquera medir forças com o Corinthians pelo Paulistão. No domingo, dia 4, encara o Palmeiras, em Belo Horizonte, pela Supercopa do Brasil. Por isso, poupar energia pode ser necessário diante dos desafios que se avizinham.

"Nós teremos perto de 70 jogos no ano. Então, o São Paulo precisa criar alternativas, com rotação de atletas e de esquemas táticos. Ajustes são importante para entendermos e conhecer melhor o que temos. Estou muito contente com o que estou vendo. Precisamos agora de mais tempo para treinar alguns comportamentos", afirmou Carpini.

Do lado da Portuguesa, há confiança de que o time não passe sufoco nesta edição do Paulistão e consiga lutar por uma vaga nas quartas de final do torneio. A boa vitória sobre a Inter de Limeira na estreia e a atuação elogiada contra o Red Bull Bragantino, apesar da derrota, servem de combustível para que o time sonhe em colocar um ponto final no jejum de quase 11 anos sem ganhar do São Paulo.

A última vez em que a Portuguesa levou a melhor sobre o São Paulo foi em 11 de agosto de 2013, em clássico pelo Brasileirão. O placar foi 2 a 1 a favor do time rubro-verde. Para o jogo deste sábado, Giovanni Augusto pode ser novidade entre os titulares, mas a base dos últimos compromissos tende a ser mantida pelo técnico Dado Cavalcanti.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x PORTUGUESA

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius (Moreira), Arboleda, Ferraresi e Welington (Patryck); Pablo Maia (Luiz Gustavo), Alisson (Bobadilla) e Galoppo; Nikão, Calleri e Luciano (Ferreirinha). Técnico: Thiago Carpini.

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Eduardo Diniz; Zé Ricardo, Eduardo e Giovanni Augusto (Chrigor); Felipe Marques, Henrique Dourado e Victor Andrade. Técnico: Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO: Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO: 18h.

LOCAL: MorumBis.