Doncic faz história ao marcar 73 pontos na vitória dos Mavericks sobre Hawks na NBA

Luka Doncic fez história na NBA ao anotar fantásticos 73 pontos na vitória do Dallas Mavericks sobre o Atlanta Hawks por 148 e 143 e se tornar o dono da quarta maior pontuação individual da história da liga, atrás apenas de Wilt Chamberlain, que tem duas das três melhores performances, com 100 e 78 pontos, e Kobe Bryant, com 81.

Bryant, inclusive, havia sido o último a realizar um feito semelhante ao de Doncic. A brilhante atuação do americano ocorreu em 2016, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Toronto Raptors por 122 a 104.

"Foi ótimo (receber o carinho da torcida), eu poderia muito bem estar jogando aqui (em Atlanta) agora, acho que (a troca) foi benéfico para os dois lados. Na verdade, vi um torcedor usando uma camisa do Hawks com o número 77 e comecei a rir", disse Doncic após a partida majestosa.

Doncic, que joga com a camisa 77 e tem o apelido de Luka Magic, ainda ajudou a sua equipe com dez rebotes e sete assistências, ficando muito próximo de um triple-double. Em 2017, curiosamente, ele foi draftado pelos Hawks, mas acabou sendo trocado por Trae Young. Sete anos depois, voltou a Atlanta para fazer história.

Com a vitória, os Mavericks continuam no oitavo lugar da Conferência Oeste, com 25 triunfos no total. Os líderes Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves têm 32. Na Conferência Leste, os Hawks ficaram em décimo, com 18 vitórias. O Boston Celtics está isolado no primeiro lugar, com 35.

MAIS JOGOS

Quem também ficou muito próximo de fazer história foi Devin Booker, que anotou 62 pontos, insuficientes para levar o Phoenix Suns à vitória, já que acabou derrotado pelo Indiana Pacers por 133 a 131. Apesar da partida brilhante, ele foi o responsável por perder a última bola que daria o triunfo para a sua equipe em uma tentativa de três.

Em uma partida com muita emoção, o Memphis Grizzlies venceu o Orlando Magic, que teve a última posse de bola com Joe Ingles, por 107 a 106. O arremesso foi dado a menos de três segundos do fim, mas não entrou, confirmando a derrota da equipe de Orlando. O cestinha da partida foi Jaren Jackson, com 30 pontos.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira:

Atlanta Hawks 143 x 148 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 104 x 138 Houston Rockets

Indiana Pacers 133 x 131 Phoenix Suns

Toronto Raptors 107 x 127 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 100 x 112 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 83 x 107 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 107 x 106 Orlando Magic

San Antonio Spurs 116 x 100 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Detroit Pistons x Washington Wizards

New York Knicks x Miami Heat

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Sacramento Kings