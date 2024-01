Bopanna leva o Aberto da Austrália nas duplas e se torna o mais velho a vencer um Grand Slam

O indiano Rohan Bopanna fez história neste sábado ao se tornar o tenista mais velho a conquistar um título de Grand Slam. Ao lado do australiano Matthew Éden e com 43 anos, ou, como ele prefere dizer, 'no nível 43', derrotou a dupla formada pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 7/5, e conquistou o título do Aberto da Austrália.

"Obrigado a todos por todo carinho e apoio. Esta vitória é tanto sua quanto minha. Eu não tenho 43 anos, eu estou no nível 43. Foi uma partida duríssima, mas estou muito animado com essa conquista", disse o indiano, que celebrou cada ponto, ao lado do australiano, como se fossem dois jovens atletas em quadra.

Além de ser o tenista mais velho a conquistar um título do Grand Slam na Era Aberta, superando o holandês Jean-Julien Rojer, campeão de Roland Garros em 2022 aos 44 anos, Bopanna bateu a marca do seu compatriota Leander Paes, que tinha 38, quando venceu o Aberto da Austrália em 2012.

Nas mistas, o indiano havia conquistado o torneio de Roland Garros, em 2017, com Gabriela Dabrowski. Ele também alcançou a inédita liderança no ranking da ATP nas duplas, batendo a marca do americano Mike Bryan, que tinha 41, quando foi o número 1 do mundo.

O duelo foi extremamente equilibrado, tanto que no primeiro set não teve quebras e a vitória veio apenas no tie-break. No momento mais decisivo, Bopanna e Eden mostraram um nível de concentração muito elevado e conseguiram largar na frente com um 7/0.

No segundo set, a dupla campeã manteve o nível e teve um bom aproveitamento no saque para vencer um dificílimo duelo por 7/5, com apenas uma quebra de serviço e 19 winners. O título acabou coroando um exemplo de perseverança de um tênis no auge dos seus 43 anos e 329 dias. Completará 44 antes de Wimbledon.