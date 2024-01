Mayke treina e deve reforçar Palmeiras no clássico com o Santos

O Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o clássico com o Santos, neste domingo, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A principal novidade da atividade foi o lateral Mayke, que treinou normalmente após desfalcar a equipe na vitória sobre a Inter de Limeira, por 3 a 2, na última quarta-feira.

O lateral havia reclamado de dores musculares, após o empate por 1 a 1 com o Novorizontino, e acabou sendo poupado frente à Inter de Limeira. Já recuperado está à disposição do técnico Abel Ferreira para o embate deste domingo.

O treinador já não vai contar com o atacante Bruno Rodrigues, que passará por uma cirurgia no joelho. Endrick, com a seleção brasileira no Pré-Olímpico, também é desfalque.

Além de Mayke, que deve atuar como ala no clássico, o Palmeiras deve contar novamente com Aníbal Moreno, muito elogiado pelo treinador, entre os titulares. Já no ataque, Breno Lopes deve voltar ao time com a ausência de Bruno Rodrigues, formando dupla com Rony.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo no clássico com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Rony e Breno Lopes.

O Palmeiras tem mais dois compromissos no Paulistão antes da decisão com o São Paulo na Supercopa do Brasil no dia 04 de fevereiro. O time de Abel Ferreira enfrenta o Santos no Allianz Parque e, na sequência, pega o Red Bull Bragantino, fora de casa.