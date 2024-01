Vini Jr. marca, Real Madrid vence Las Palmas de virada e assume a liderança do Espanhol

De virada e com gol do brasileiro Vinicius Júnior, o Real Madrid derrotou o Las Palmas por 2 a 1 neste sábado, no estádio Gran Canaria, pela 22ª rodada, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Com o triunfo, o time de Madri chegou aos 54 pontos e coloca pressão no Girona, que joga neste domingo contra o Celta, buscando retomar a ponta. O agora segundo colocado do torneio tem 52, mas após enfrentar o Celta, terá uma partida a mais do que a equipe merengue.

Antes do início da partida no estádio Gran Canaria, houve um minuto de silêncio em memória aos torcedores do Sevilla que morreram em um acidente automobilístico na quinta. Eles iriam assistir ao jogo contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei.

O Real Madrid jogou desfalcado do inglês Jude Bellingham, suspenso, e teve chances no primeiro tempo, mas parou no goleiro Valles. O time da casa começou o segundo tempo melhor e perdeu boa chance logo aos dois minutos na finalização de El Haddadi defendida por Lunin.

Mas, aos oito, o Las Palmas abriu o placar com Javi Muñoz. Sandro Ramirez avançou pelo lado direito do ataque e cruzou rasteiro. Muñoz finalizou no canto direito do goleiro Lunin. O Real chegou a marcar quatro minutos depois com Carvajal, mas o gol foi anulado por impedimento.

O atacante brasileiro Vinicius Jr., que no lance anterior havia desperdiçado ótimo passe de Kroos ao tentar por cobertura dentro da área, finalizou cruzado após assistência de Camavinga e empatou o jogo aos 21.

O gol da virada veio com o aniversariante do dia, Tchouameni, que completou 24 anos. O francês, que havia entrado três minutos antes no lugar do compatriota Camavinga, completou de cabeça após cobrança de escanteio aos 39 minutos.

O Real volta a campo na quinta, contra o Getafe em partida válida pela 20ª rodada, que foi adiada por causa da Supercopa da Espanha. O Las Palmas enfrenta o Granada, no domingo, pela 23ª rodada.

No primeiro jogo deste sábado, Real Sociedad, sexto lugar com 36 pontos, e Rayo Vallecano, 13º com 24, empataram sem gols.