Milan vira o jogo, mas cede empate no final, e perde chance de encostar nos líderes

De olho na possibilidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano, o Milan vacilou no final e ficou no empate de 2 a 2 com o Bologna neste sábado, em Milão. O tropeço mantém o time rubro-negro na terceira colocação, mas freia a chance de um salto na tabela.

Depois de sair perdendo, os donos da casa conseguiram a virada já no segundo tempo. Nos acréscimos, porém, o Bologna conseguiu chegar ao empate marcando um gol de pênalti.

Com o resultado, o time do técnico Stefano Pioli chegou aos 46 pontos, e tem cinco a menos que a rival Internazionale que entra em campo neste domingo pela rodada do final de semana do Italiano. Já o Bologna aparece em sétimo, com 33 pontos.

Apesar de jogar em casa, o Milan não conseguiu impor um ritmo forte para pressionar o Bologna. A melhor chance ficou por conta de uma arrancada de Rafael Leão, que passou pela marcação e chutou com perigo, obrigando o goleiro a fazer bela defesa.

Sem conseguir marcar presença no ataque, o time da casa acabou surpreendido aos 29 minutos. Bem colocado, Zikzee aproveitou a sobra dentro da área e estufou a rede para fazer 1 a 0 para o Bologna, aos 29 minutos.

O empate poderia ter acontecido em um pênalti marcado a favor do Milan aos 39 minutos. Olivier Giroud foi para a cobrança, mas Skoruski fez a defesa. O Milan seguiu na pressão e igualou o marcador nos acréscimos.

Davide Calabria de um belo passe para Ruben Loftus-Cheek. Ele conseguiu proteger a bola, se livrar da marcação, e com uma finalização certeira, mandou a bola no canto para fazer 1 a 1, aos 46 minutos.

Na etapa complementar, o jogo seguiu equilibrado, mas o Milan até conseguiu a virada. Alessandro Lorenzi fez um cruzamento na medida para Ruben Loftus-Cheek cabecear e fazer 2 a 1 aos 38.

O golpe veio nos acréscimos da partida com um pênalti a favor dos visitantes. Ricardo Orsolini foi para a cobrança e mandou no canto, sem chances de defesa para o goleiro Mike Maignan