Botafogo 'joga para o gasto', bate Sampaio Correa, e vira líder da Taça Guanabara

Ainda sem força máxima e usando o Estadual como 'laboratório', o Botafogo se reabilitou na tarde deste sábado ao vencer o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, pela quarta rodada e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Os gols da partida foram marcados por Júnior Santos e Jeffinho. Apesar do resultado, e sem os titulares, o time não conseguiu empolgar a torcida.

Esta foi a quarta e provavelmente última vez que a comissão técnica de Tiago Nunes usou o Estadual para testes. A formação utilizada teve novamente muitos reservas e até mesmo estreias, caso do goleiro John Victor e do atacante Savarino.

A vitória deixa o Botafogo provisoriamente na liderança isolada, com nove pontos. Dois a mais que Vasco, Nova Iguaçu e Fluminense, todos com sete. Enquanto o Sampaio Corrêa, caçula no Carioca, segue sem vencer e é o décimo, com apenas um ponto.

Em campo, Botafogo e Sampaio Corrêa fizeram um primeiro muito fraco tecnicamente. O alvinegro teve mais posse de bola, mas não deu trabalho ao goleiro adversário. O Sampaio Corrêa teve bons contra-ataques para surpreender, mas acabou refém da limitação dos seus homens de frente.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com Jeffinho, Eduardo e Matheus Nascimento para ganhar poder ofensivo. E as chances surgiram. Aos cinco minutos, Hugo foi até a linha de fundo e cruzou para Matheus Nascimento finalizar em cima do goleiro Leandro.

Mas não demorou para o gol sair. Aos nove, Hugo recebeu na esquerda e cruzou na área. Júnior Santos ganhou da marcação no alto e cabeceou forte. O goleiro ainda desviou, mas não evitou que ela parasse no fundo das redes.

A vantagem deu mais tranquilidade ao Botafogo, que poderia ter feito o segundo gol aos 26, quando Hugo tabelou com Jeffinho, invadiu a área e finalizou por cima do travessão.

Na reta final da partida o Sampaio Corrêa quase empatou, mas foi o Botafogo que voltou a marcar. Aos 48, Matheus Nascimento deu passe açucarado para Jeffinho, que saiu cara a cara com o goleiro e finalizou rasteiro: 2 a 0.

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar a Portuguesa, às 21h30, novamente no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Enquanto o Sampaio Corrêa, na quarta, enfrentará o Flamengo, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

BOTAFOGO - John Victor; Newton, Jefferson e Bastos; Júnior Santos (Victor Sá), Kauê, Jacob Montes (Eduardo), Segovinha (Marlon Santos) e Hugo; Savarino (Jeffinho) e Janderson (Matheus Nascimento). Técnico: Tiago Nunes.

SAMPAIO CORRÊA - Leandro Matheus; Yago Rocha (Roberto), Índio, Eduardo Thuram e Paulo Victor; Eduardo Rosado (Rodrigo Dantas), Alexandre Souza (Gustavo Tonoli) e Marcelo; Max (Hugo Cabral), Abner e Octávio (Davi). Técnico: Silvestre dos Anjos.

GOLS - Júnior Santos, aos 9; e Jeffinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kauê e Matheus Nascimento (Botafogo); Abner e Roberto (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos (RJ).

RENDA - R$ 129.962,00.

PÚBLICO - 6.104 torcedores.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).