Cruzeiro sofre com expulsões e arranca empate com o Athletic no Campeonato Mineiro

Em sua primeira partida como mandante no Mineiro, o Cruzeiro só empatou com o Athletic Club em 1 a 1. O jogo aconteceu na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, devido à perda de mando de campo do Cruzeiro pela confusão no clássico contra o Atlético Mineiro, no estadual do ano passado.

Após ver dois jogadores expulsos, a torcida cruzeirense vaiou a arbitragem ao final da partida. O Cruzeiro lidera o Grupo A com quatro pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Itabirito, que tem três pontos e joga no domingo contra o Villa Nova, no Independência.

No primeiro tempo, as defesas estiveram sólidas e levaram a melhor. O Athletic, que lidera o Grupo C com quatro pontos, começou o segundo tempo pressionando e chegou ao gol aos 10 min com Jonathas cobrando pênalti. O atacante de 34 anos foi revelado no Cruzeiro e jogou pelo clube até 2008.

Aos 29 minutos, o Cruzeiro conseguiu o empate com o lateral direito Wesley Gasolina, que entrou no lugar de William quatro minutos antes. Em jogada individual, Gasolina matou a bola no peito, invadiu a área e bateu cruzado para vencer o goleiro Jefferson Luiz.

Gasolina, que na estreia do Cruzeiro havia dado uma assistência, acabou expulso no final do jogo após falta em Luciano. Inicialmente, o árbitro Vinicius Gomes do Amaral havia dado cartão amarelo, mas após auxílio do VAR optou pelo vermelho. O Cruzeiro terminou o jogo com nove jogadores. Nos acréscimos, o zagueiro Neris levou o segundo amarelo e também foi expulso.

Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, no sábado, o Cruzeiro disputa o clássico com o Atlético-MG na Arena MRV. O Athletic enfrenta na Tombense, fora de casa, também no sábado.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATHLETIC CLUB

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Ian Lucas, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert (Rafa Silva); Dinenno (João Pedro) e Arthur Gomes (Japa). Técnico: Nicolás Lacarmón.

ATHLETIC CLUB - Jefferson Luiz; Ynaiã; Danilo Cardoso, Edson Miranda e Yuri; Diego Fumaça (Luciano), Wallisson (Rafael Conceição) e David Braga (Luis Henrique); Welinton Torrão (Robert Santos), Jonathas (Daniel Amorim) e Douglas Silva. Técnico: Rodrigo Santana.

GOLS - Jonathas, aos 9 minutos do segundo tempo, Wesley Gasolina, aos 29 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Yuri, Danilo Cardoso, Luis Henrique e Edson Miranda (Athletic), Zé Ivaldo, Dinenno, Matheus Pereira e Neris (Cruzeiro).

CARTÕES VERMELHOS - Wesley Gasolina e Neris (Cruzeiro)

ÁRBITRO - Vinicius Gomes do Amaral.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)