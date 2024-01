Com 'barulho' da torcida, Internacional pega embalo e vence o Ypiranga no Gaúcho

Com o apoio de uma torcida bem diferente, muito barulhenta, formada por mulheres, crianças, idosos e deficientes, o Internacional venceu o Ypiranga por 3 a 0, neste sábado, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda sem tomar gol, o time do técnico Eduardo Coudet contabiliza sete pontos.

O mais curioso, desta vez, foi o barulho que vinha das arquibancadas, dominada por mulheres. A cada lance, muitos gritos, numa tarde bem diferente de quando o público masculino domina o estádio. A gritaria começou antes do jogo, com uma caminhada nos arredores do estádio envolvendo centenas de mulheres da torcida Guarda Popular, que pela primeira vez usou os instrumentos musicais da organizada.

O Tribunal de Justiça Desportiva - TJD - puniu o clube por incidentes na temporada passada, vetando a entrada da torcida. No jogo de estreia, o Inter venceu por 1 a 0 o Avenida com as arquibancadas do estádio vazias, numa cena patética. Agora as bilheterias foram abertas para um público diferente e frenético.

Com este novo cenário, o Internacional não teve dificuldades para dominar o adversário e chegar aos seus gols. O primeiro saiu aos 12 minutos, quando Enner Valencia, dentro da área, fez um passe para trás e Allan Patrick, ajeitou a bola e bateu firme para abrir o placar.

O segundo gol saiu aos 43. Wanderson recebeu a bola quase na quina da grande área, pelo lado esquerdo, passou por dois marcadores e chutou à meia altura. A bola desviou na defesa e atrapalhou a defesa do goleiro Marcão.

No segundo tempo, o Internacional se manteve dominante. Perdeu três boas chances para ampliar até que marcou o terceiro gol, aos 35 minutos. Hyoran recuou para Aránguiz que bateu rasteiro. A bola tocou no pé da trave esquerda e entrou.

Na quarta-feira, pela quarta rodada, o Internacional joga em Bagé contra o Guarany, a partir das 18h30, enquanto o Ypiranga vai tentar em casa a reabilitação diante do Novo Hamburgo, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 YPIRANGA

INTERNACIONAL - Anthoni; Bustos, Mercado, Vitão (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Rômulo), Bruno Henrique (Alario) e Carlos de Pena (Hyoran); Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

YPIRANGA - Marcão; Gedeílson (Lucas Lopes), Willian Gomes, Heitor e Elivélton Foguinho; Karl, Anderson Uchôa e Alisson Taddei (Mossoró); Gabriel Lima (Wanderson), Mateus Anderson (Jhonathan Ribeiro) e Zé Vitor (Edson Cariús). Técnico: Jerson Testoni.

GOLS - Alan Patrick, aos 12, e Wanderson, aos 43 minutos do primeiro tempo. Aránguiz, aos 35 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Patrick (Internacional). Elivélton Foguinho e Jonathan Ribeiro (Ypiranga)

ÁRBITRO - Érico Andrade de Carvalho

RENDA - R$ 68.672,00

PÚBLICO - 12.490 torcedores

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).