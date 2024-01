Fla volta a tropeçar com time alternativo e fica fora do G-4 no Campeonato Carioca

O time alternativo do Flamengo voltou a tropeçar na noite deste sábado, quando empatou sem gols com a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal, pela Taça Guanabara. Em três jogos, o rubro-negro só venceu na estreia, quando contou com a equipe principal principal.

Foi o segundo empate consecutivo do Flamengo, que vinha de 1 a 1 contra o Nova Iguaçu. Com o resultado, a equipe permanece na sétima posição, agora com cinco pontos (tem um jogo a menos, já que o confronto da terceira rodada foi adiado para o dia 10 de fevereiro). A Portuguesa é a quinta colocada, com sete.

O Flamengo contou com três reforços do considerado time principal: Pablo, recuperado de tendinite no joelho, Thiago Maia, que estava negociando com o Internacional, e Matheus França, que chegou a vestir a camisa do Corinthians, mas viu a negociação ser cancelada pelos clubes.

O primeiro tempo foi aberto e com os dois times criando boas chances de abrir o placar. A Portuguesa teve Wellington Cézar como o mais perigoso, com o volante arriscando chutes de fora da área e obrigando o goleiro Matheus Cunha trabalhar.

Já o Flamengo voltou a sentir a falta de entrosamento e criou uma única chance clara de gol. Aos 31, Zé Welinton recebeu bom passe de Petterson e chutou de perna esquerda: a bola foi por cima do travessão.

No segundo tempo, Portuguesa e Flamengo voltaram com disposição, mas falharam muito nas finalizações. Não houve nenhuma chance real, frustrando a grande torcida flamenguista que lotou as arquibancadas da Arena.

Buscando uma reação imediata, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Mangueirão, em Belém. Já a Portuguesa, na terça-feira, visitará o Botafogo, às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 0 FLAMENGO

PORTUGUESA - Dida; Ronaldo (Willian), Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington Cézar, João Paulo (Copetti), Anderson Rosa (Kayo) e Romarinho; Nenê Bonilha (Leandrinho) e Breno (Elicley). Técnico: João Carlos Ângelo.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Matheus França (Ocampos), Pablo (Iago), Diegão e Zé Welinton; Thiago Maia (Weliton), Evertton Araújo e Rayan Lucas; Lorran, Petterson (Wallace Yan) e Werton (Lucyan). Técnico: Mário Jorge.

CARTÕES AMARELOS - Diego Guerra e Leandrinho (Portuguesa); Zé Welinton e Werton (Flamengo).

ÁRBITRO - Thiago da Silva Ludugério (RJ).

RENDA - R$ 1.936.200,00.

PÚBLICO - 25.418 presentes (25.211 pagantes).

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).