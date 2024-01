Com De la Cruz em campo, Fla só empata com Orlando City em amistoso nos EUA

Os titulares do Flamengo disputaram, neste sábado, o segundo e último jogo da pré-temporada realizada nos Estados Unidos. Diante do Orlando City, o time comandado pelo técnico Tite teve uma atuação apagada e ficou no empate de 1 a 1. A novidade foi a escalação de De la Cruz como titular

O jogador uruguaio deu mais movimentação ao setor ofensivo, mas o time carioca pouco ameaçou o adversário. O gol dos cariocas foi marcado por Pedro e teve participação do novo reforço na trama ofensiva.

O City chegou ao empate ainda no primeiro tempo em gol marcado por Angulo. Com vários problemas defensivos, o time flamenguista mostrou que ajustes precisam ser feitos para tornar o time mais compacto em campo.

No segundo tempo, os dois times sofreram várias mudanças para que todos os jogadores pudessem ser observados. À exceção do goleiro Rossi e do zagueiro Fabrício Bruno, todos os jogadores flamenguistas foram substituídos.

Gabigol entrou no segundo tempo, mas teve uma atuação sem brilho na partida. Ele voltou a fazer dupla de ataque com Bruno Henrique, que foi mais efetivo e deu trabalho à defesa adversária.

O compromisso com o City foi o segundo da pré-temporada nos Estados Unidos. O primeiro amistoso foi diante do Philadelphia Union, partida em que o Flamengo saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0.