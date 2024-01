Enfraquecido no ataque, Palmeiras pega o embalado Santos no Allianz Parque

Com o ataque enfraquecido em decorrência de três ausências, o Palmeiras recebe o empolgado Santos neste domingo, às 18h, no Allianz Parque. Trata-se do primeiro clássico do Campeonato Paulista 2024. Embora tenha mantido a base dos últimos anos, o time alviverde mostra mais dificuldade para engrenar na temporada do que a equipe alvinegra, que mostrou bom futebol em seus dois primeiros compromissos no ano.

O Palmeiras é apontado como um dos favoritos para faturar o Paulistão - o que seria seu terceiro título consecutivo - e o Santos tem em 2024 um ano de reconstrução, uma vez que jogará a Série B pela primeira vez em sua história. Entre os dois - ainda que seja pequena a amostra - é a equipe treinada por Fábio Carille quem mostrou mais futebol neste início de ano.

Os rivais têm algo em comum: a qualidade de seus maestros. Raphael Veiga já foi às redes três vezes em 2024. Apenas um gol do Palmeiras, marcado por Rony, não saiu dos pés de Veiga nesta temporada. Giuliano é quem brilha pelo Santos. O ex-corintiano fez dois gols na vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 1 e mostrou que deve ser peça importante no resgate do Santos.

"O Santos está se reestruturando, trouxe jogadores de renome, importantes, que já têm bagagem. Por tudo que aconteceu, eles querem dar a volta por cima, fazer bons jogos", alertou Raphael Veiga sobre o Clássico da Saudade, que pode ser o único de 2024.

"Tenho um grupo inteligente com jogadores de muita qualidade. Eles já estão entendo o nosso trabalho. Os jogadores estão se achando dentro de campo. Temos que nos acostumar a jogar assim (neste nível) e aumentar esse padrão de jogo", afirmou o técnico santista Fábio Carille, satisfeito com o desempenho de seus comandados. O Santos é o único time ter 100% de aproveitamento na competição.

Um ponto a melhorar no Palmeiras é a defesa, protagonista de vacilos incomuns no início do Paulistão. Weverton e Gustavo Gómez falharam em dois dos três gols que o time levou no torneio estadual. O ataque também é um problema, mas por outro motivo. Incomodam Abel Ferreira as ausências de Dudu, ainda em recuperação de lesão, Endrick, com a seleção brasileira olímpica, e agora Bruno Rodrigues. O atacante, um dos três reforços para 2024, machucou o joelho, vai passar por artroscopia e voltará daqui a quatro ou cinco meses.

Com isso, são parcas as opções ofensivas de Abel Ferreira. Ele só tem Caio Paulista, Breno Lopes e o jovem Estevão como atacantes de beirada. Rony e Flaco López disputam uma vaga no comando de ataque. O primeiro foi titular na estreia e o segundo, no jogo seguinte, diante da Inter de Limeira, jogo decidido justamente por Rony, minutos depois de ele deixar o banco de reservas.

O Palmeiras lidera o Grupo B, que também tem Guarani, Ponte Preta e Água Santa. São quatro pontos em seis disputados. O Santos tem aproveitamento melhor. Ganhou seus dois jogos e está na ponta do Grupo A, com seis pontos. A chave também tem Portuguesa, Ituano e Santo André.

PALMEIRAS X SANTOS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Raphael Claus.

Horário: 18h.

Local: Allianz Parque.