Ponte Preta aposta em fator casa para vencer a Inter de Limeira no Campeonato Paulista

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, a Ponte Preta conta com o apoio de sua torcida para se reabilitar na competição. E a missão de tentar a primeira vitória acontece neste domingo, às 16h, no Moisés Lucarelli, diante da Inter de Limeira.

O jogo ganha caráter de decisão pelo fato de o adversário também lutar pelo seu primeiro triunfo. Um novo tropeço pode começar a colocar em risco o objetivo das duas equipes de conseguir chegar à etapa eliminatória.

A Ponte Preta iniciou a temporada com um empate com o Mirassol por 1 a 1, em Campinas. Na sequência, perdeu para o Santos por 3 a 1, ficando na lanterna do Grupo B, com um ponto, atrás de Palmeiras, Água Santa e do rival Guarani. Já a Inter de Limeira é o único time que ainda não pontuou na temporada. Perdeu, em casa, para Portuguesa e, fora, para o Palmeiras, ambos por 3 a 2.

O técnico João Brigatti sempre dá preferência para a manutenção da mesma formação. Mas vai promover, pelo menos, uma mudança com a volta do meia Elvis, que só atuou no segundo tempo na Vila Belmiro. Ele foi, justamente, poupado para ter condições totais diante dos limeirenses. Gabriel Santiago volta para o banco e Iago Dias segue fora com o tornozelo direito machucado.

"A gente precisa praticar um futebol melhor contra os nossos adversários. É importante começar pela Inter de Limeira. Vamos criar mais situações para buscar o resultado positivo. Faltou essa imposição no nosso jogo contra o Santos", apontou Brigatti.

Na Inter, o técnico Júnior Rocha tem alguns desfalques. Ele não poderá contar com o goleiro Zé Carlos, que deixou o campo frente ao Palmeiras com uma fratura no braço, e com o zagueiro Maurício, expulso.

No gol, Max Walef retorna ao time titular, após passar por exames após relatar um incômodo nos olhos. Já o volante João Paulo Silva rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e não atua mais no Paulistão.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X INTER DE LIMEIRA

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe, Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Léo Naldi, Feliphinho, Ramon Carvalho, Dodô e Elvis; Jeferson Jeh. Técnico: João Brigatti.

INTER DE LIMEIRA - Maxwell; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Matheus Mancini e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha, Lucas Buchecha e Juninho; Éverton Brito e Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)