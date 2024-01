Mirassol e Novorizontino fazem dérbi regional por primeira vitória no Paulistão

Mirassol e Novorizontino farão um confronto de muita rivalidade pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A dupla ainda não perdeu, mas também não venceu e busca melhorar a situação na tabela. As duas equipes têm se encontrado com frequência recentemente já que, além do estadual, estão na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será neste domingo, às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O Mirassol estreou fora de casa com empate por 1 a 1 diante da Ponte Preta e depois repetiu o placar em casa contra o São Paulo. Com isso, tem dois pontos no Grupo C. O técnico Mozart Santos não tem nenhum suspenso e nenhum jogador está pendurado.

A base da escalação deve ser a mesma, embora tenha disputa em algumas posições, como na lateral-direita, em que Warley e Marcelo estão se alternando. No meio-campo, a disputa fica por conta de Yuri Lima e Neto Moura, no ataque, entre Mário Sérgio e Dellatorre.

Em estreia complicada diante do Palmeiras, o Novorizontino empatou por 1 a 1 em casa. Depois, ficou no 0 a 0 com o Santo André como visitante. Com dois pontos, está na quarta e última colocação do Grupo D, atrás de São Paulo, São Bernardo e Botafogo.

O técnico Eduardo Baptista pretendia manter a escalação base dos primeiros dois jogos. Entretanto, tem um desfalque certo: o atacante Vitinho, que saiu chorando do último jogo com lesão no joelho.

Waguininho, que entrou em seu lugar, é uma opção. Entretanto, também tem a chance da entrada de Lucca, reforço que está regularizado, mas que não foi relacionado diante do Santo André. Na lateral-esquerda, Danilo Barcelos e Reverson também vêm se revezando.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X NOVORIZONTINO

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Yuri Lima, Gabriel e Danielzinho; Fernandinho, Negueba e Mário Sérgio. Técnico: Mozart Santos.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Danilo Barcelos; Geovane, Willean Lepo, Marlon e Rômulo; Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro do Santos.

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).