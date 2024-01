Sinner destaca 'torneio incrível' e encoraja Medvedev após conquistar o Aberto da Austrália

A euforia por conquistar o seu primeiro Grand Slam da carreira e ser o primeiro italiano a vencer o Aberto da Austrália estava evidente na feição de Jannik Sinner, que não escondeu a felicidade ao levar o troféu após uma virada épica sobre Daniil Medvedev por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3, em 3h45min de partida. Em entrevista, no entanto, não exaltou a conquista, aproveitou para agradecer seu time e familiares e mandou um recado ao russo, que foi vice-campeão em Melbourne pela terceira vez na carreira.

"Olá pessoal. Daniil, quero parabenizar você e sua equipe novamente por um torneio incrível. Jogamos tantas finais juntos. A cada partida encontro algo onde posso melhorar. Você me torna um jogador muito, muito melhor. Seu esforço foi incrível durante todo o torneio. As horas dentro de quadra e também hoje, correndo atrás de cada bola, é notável de ver. Espero que você consiga levantar esse troféu aqui. Tenho certeza que você pode", disse o italiano, antes de agradecer a todos.

"Minha equipe, todo mundo que está nesse box. Também estão assistindo de casa. Estamos tentando melhorar a cada dia. Mesmo durante o torneio, tentamos nos fortalecer e entender um pouco melhor cada situação. Estou muito feliz por ter vocês me apoiando e me entendendo. Às vezes não é fácil porque às vezes ainda sou um pouco jovem. É o que é. Eu gostaria também que todos pudessem ter meus pais. Eles sempre me deixaram escolher o que eu quisesse. Mesmo quando eu era mais jovem, eles nunca me pressionaram. Desejo que essa liberdade seja possível para todas as crianças. Muito obrigado aos meus pais e muito obrigado aos torcedores, me senti em casa aqui em Melbourne", completou.

Medvedev, por sua vez, não escondeu a frustração por ter novamente ficado muito perto de vencer na Austrália. No entanto, exaltou a grande atuação do italiano, que chegou a estar perdendo por 2 sets a 0, antes de protagonizar uma virada épica.

"Obrigado pessoal. Primeiramente quero parabenizar Jannik. Hoje você mostrou porque merece. Você lutou até o fim. Você e sua equipe estão fazendo um trabalho incrível. Você está ganhando muitos torneios, jogando muitas finais, ganhando muitas partidas. Provavelmente não é o seu último Grand Slam. Mas espero poder tentar conseguir o próximo se jogarmos a final. Porque já foram três finais seguidas aqui. Vou tentar o meu melhor para fazer melhor na próxima vez. Meus parabéns. Você merece isso", disse o russo.

Sinner conquistou o seu primeiro título de Grand Slam com um desempenho fantástico sobre Medvedev, mas também em todo o torneio. Nas cinco primeiras partidas, não havia perdido um set sequer. Depois, tratou de eliminar o grande favorito ao título, o sérvio Djokovic. Por fim, protagonizou uma virada dramática sobre o russo.