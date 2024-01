Douglas Costa assina com Fluminense até junho de 2025: 'Combinação perfeita'

O Fluminense anunciou neste domingo a contratação do atacante Douglas Costa, que esteve no Centro de Treinamento Carlos Castilho e assinou até julho de 2025. Aos 33 anos, o jogador retorna ao Brasil após defender o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por duas temporadas.

"É uma sensação única, era algo que eu estava buscando na minha carreira. Depois de um tempo fora, queria voltar ao Brasil outra vez. Tenho outros objetivos agora e acho que neste momento vir para o Fluminense é uma combinação perfeita. O que eu busco, o clube busca também. O Fluminense entrega muita competitividade, nos últimos anos tem sempre chegado longe nas competições. É o que eu tenho como meta e sempre obtive na minha carreira", afirmou.

Douglas Costa surgiu como grande promessa do futebol brasileiro em 2010 e logo se transferiu para o futebol europeu aos 19 anos, quando passou a defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em 2015, foi contratado pelo Bayern de Munique, onde sagrou-se tricampeão alemão e campeão do Mundial de Clubes da FIFA.

Douglas também brilhou com a camisa da Juventus, da Itália, onde foi três vezes campeão nacional. As boas atuações lhe renderam a convocação para a Copa do Mundo de 2018. Após uma breve passagem sem brilho e tumultuada pelo Grêmio em 2021, foi para os Estados Unidos para defender o Los Angeles Galaxy, onde não teve grande destaque. O técnico Fernando Diniz, no entanto, aposta na possibilidade de recuperar o atleta.

"Já encontrei algumas pessoas com quem eu trabalhei, inclusive na seleção brasileira. Pouco a pouco vou me sentindo em casa. Estou realmente muito feliz de estar aqui. Essa é uma nova etapa e acho que o Fluminense tem tudo para somar bastante na minha carreira. Eu venho com muita vontade de mostrar aquilo que me revelou para o mundo. A torcida tricolor pode esperar muita entrega e desempenho, pois vou dar meu máximo para que a gente possa sair campeão de tudo aquilo que disputar", disse o atacante.

Douglas Costa é o sexto reforço do Fluminense para a temporada 2024. O clube carioca já havia fechado as contratações dos meias Renato Augusto, Terans e Gabriel Pires, do zagueiro Antônio Carlos e do goleiro Felipe Alves.