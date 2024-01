Após Xavi admitir saída, Rafa Márquez se colocar à disposição para assumir o Barcelona

Após a derrota do Barcelona para o Villarreal por 5 a 3, no último sábado, no Olímpico Lluís Companys, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Xavi admitiu que deixará o clube ao final da temporada e não demorou para aparecer candidatos ao posto. O ex-companheiro de equipe do ex-meia nos tempos de jogador, o ex-zagueiro Rafa Márquez, treinador do time B do time catalão, colocou-se à disposição para assumir o elenco principal.

"Quem não gostaria de ser treinador do Barça? Vou continuar trabalhando muito, é apenas a minha segunda temporada como treinador. A diretoria terá tempo para pensar cuidadosamente até o final da temporada. Mas você não pode dizer não a uma oportunidade como esta", afirmou o ex-zagueiro mexicano.

Rafa Márquez tem contrato com o Barcelona B até junho deste ano, mas já considera renovar com o treinador, que tem como seu auxiliar o ex-lateral brasileiro Juliano Belletti, que também atuou com o ex-zagueiro nos tempos de jogador entre os anos de 2004 e 2007. Como treinador do Barcelona B, realizou 61 jogos, com 27 vitórias, 17 empates e 17 derrotas.

Xavi definiu sua saída do Bacelona devido aos recentes resultados ruins, que vem contribuindo para aumentar a pressão sobre o treinador. O primeiro sintoma foi o vice-campeonato da Supercopa da Espanha para o Real Madrid. A queda para o Athletic de Bilbao, nas quartas de final da Copa do Rei, piorou ainda mais o ambiente.

"Situação que exige bom senso. Decidi que no dia 30 de junho não continuarei mais como treinador do Barcelona. Tenho conversado com a diretoria e acho que o clube preisa de uma mudança de dinâmica. Pensando no clube e nos jogadores, acho que vão se libertar e ter mais tranquilidade", afirmou o treinador.

O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 14h30 (horário de Brasília), diante do Alavés, pela 23ª rodada.