Invasão, confusão e gol de Matheus Cunha marcam vitória do Wolverhampton na Copa da Inglaterra

A vitória do Wolverhampton por 2 a 0 sobre o West Bromwich, neste domingo, no clássico da quarta fase da Copa da Inglaterra, acabou ficando em segundo plano por causa das cenas lamentáveis que tomaram conta da partida logo após o gol do brasileiro Matheus Cunha. Torcedores entraram em conflitos nas arquibancadas e chegaram a invadir o gramado do The Hawthorns.

A polícia entrou em ação e foi até a arquibancada para conter a briga, o que fez com que o árbitro Thomas Bramall paralisasse o duelo por cerca de 40 minutos. Alguns jogadores do Wolverhampton chegaram a pedir calma aos torcedores, antes de descerem para o vestiário, mas sem sucesso.

Outros atletas, a exemplo do zagueiro Kyle Bartley, chegou a apontar para os seus familiares em tom de desespero para que eles deixassem o estádio. A partida só continuou depois da ação da polícia. Vários torcedores foram filmados ensanguentados nas arquibancadas.

Em campo, o Wolverhampton abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Pedro Neto costurou a defesa adversário e, da entrada da área, soltou a bomba para fazer 1 a 0. A bola acabou entrando no canto direito do goleiro Joshua Griffiths.

No segundo tempo, a partida começou a ficar tensa dentro de campo, o que acabou refletindo para as arquibancadas. O estopim para a confusão foi o gol do brasileiro Matheus Cunha, aos 33 minutos. Ele recebeu um passe rasteiro e acertou um bonito chute para fazer 2 a 0.

Após o duelo ficar paralisado por quase 40 minutos, o árbitro deu continuidade a partida, mas já não havia mais clima. Mesmo assim, Matheus Cunha teve mais uma oportunidade de marcar, mas parou na defesa espetacular de Joshua Griffiths.

O Wolverhampton, agora, aguarda o término da quarta fase para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Os confrontos serão definidos através de sorteio.