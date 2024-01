Casemiro volta, United sofre para bater 'matador de gigantes', mas avança na Copa da Inglaterra

Ineficaz, mas pragmático, o Manchester United deu um susto em seus torcedores neste domingo. O time de Erik ten Hag visitou o Newport County pela 4ª fase da Copa da Inglaterra e, com muita dificuldade, superou os mandantes por 4 a 2. A partida contou com o retorno de Casemiro aos gramados e o primeiro gol de Antony na temporada. Agora, avança às oitavas de final do torneio.

A fase do United não é nada boa. E o sofrimento em derrotar um adversário da 4ª divisão do futebol britânico é prova disso. O time inglês até teve bom primeiro tempo, mas não soube fazer sua superioridade prevalecer. O Newport County, do País de Gales, tentou então aproveitar de seu apelido de "matador de gigantes" para surpreender. Em 2019, por exemplo, eliminou Middlesbrough e Leicester até cair diante do Manchester City.

Com Casemiro de volta, que não jogava desde novembro do ano passado em razão de uma contusão na coxa, o United ainda teve Bayindir estreando no gol. Garnacho, Antony e Hojlund formaram o trio de ataque, que começou a mostrar serviço logo no início. Bruno Fernandes, com assistência do atacante brasileiro, iniciou os trabalhos com 7 minutos. Foi o primeiro passe para gol de Antony na temporada. Ele foi a campo com nenhuma participação em gols na temporada.

Aos 12, Kobbie Mainoo, de apenas 18 anos, joia da base e esperança da equipe de Manchester, fez seu primeiro gol como profissional. Aos 18, Garnacho carimbou o travessão. O United teve um meio-campo muito orgânico, com troca de passe fluida e facilidade para chegar no ataque. Até sem querer, aos 28, Antony quase desencantou. O jogo estava propício para os atacantes ganharem confiança até então. Mas, o que era para ser um compromisso tranquilo, acabou ficando complicado.

Aos 35, Bryn Morris, do Newport, finalizou de muito longe para marcar um golaço, que contou com desvio em Martínez. O gol balançou as estruturas dos visitantes. Na volta dos vestiários, o United deixou o rival gostar do jogo e o time da 4ª divisão igualou o placar logo no início do segundo tempo, com Will Evans, aos 2 minutos. O segundo tempo passou a ficar mais favorável aos donos da casa, que foram valentes até o fim.

O United, mesmo menos eficaz e com dificuldade em retomar o controle da partida, conseguiu se reerguer. Antony conseguiu desencantar aos 23 após pegar rebote do chute de Luke Shaw e devolveu o United de volta à partida. Hojlund colocou números finais somente nos acréscimos.

A última vez que o United tomou dois gols de um adversário da 4ª divisão foi 1970, para o Northampton Town FC. No inglês, o time não está nada bem. Ocupa a 8ª colocação com 32 pontos.