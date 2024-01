Ponte Preta e Inter de Limeira empatam sem gols e continuam sem vencer no Paulistão

Ponte Preta e Inter de Limeira fizeram um jogo movimentado na tarde deste domingo, mas empataram sem gols pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Mesmo jogando em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta viu o adversário criar as melhores chances, mas contou com grande atuação do goleiro Pedro Rocha para segurar o empate.

Com o resultado, a Ponte Preta segue sem vencer, com dois pontos, na quarta e última colocação do Grupo B. Está atrás de Palmeiras, Guarani e Água Santa. A Inter de Limeira também permanece sem vitórias e somou seu primeiro ponto, em quarto lugar do Grupo C, atrás de Red Bull Bragantino, Corinthians e Mirassol.

Mesmo fora de casa, a Inter de Limeira teve a saída de bola e assustou no primeiro ataque. Zé Mário chegou bem pela esquerda e chutou cruzado, mas Pedro Rocha afastou com um tapa. O lado esquerdo da Inter seguiu forte e, em outro lance, Zé Mário cruzou para Gustavo Bochecha, que finalizou forte, mas o goleiro fez mais uma boa defesa. Emerson Santos também levou perigo ao ficar com sobra na área, mas o chute saiu por cima.

À vontade no jogo, a Inter de Limeira seguiu com a pressão e teve lance perigoso em chute de Everton Brito, mas a bola explodiu na marcação. Depois, Juninho finalizou bem e Pedro Rocha salvou a Ponte Preta pela terceira vez.

A Ponte Preta só conseguiu assustar na parte final do primeiro tempo, duas vezes com Jeh. Na primeira, o atacante desviou cruzamento na segunda trave, mas o goleiro Max Walef defendeu. Depois, em jogada de falta, ele desviou de cabeça, com perigo, mas para fora.

No segundo tempo, as chances diminuíram, mas a Inter chegou no ataque com Éverton Brito. Pedro Rocha, porém, estava atento e abafou bem o lance. Depois, Gustavo Bochecha arriscou da entrada da área e o goleiro da Ponte Preta deu rebote, mas se recuperou rápido para finalizar a defesa.

Na última chance da Inter de Limeira, João Felipe girou bem dentro da área e chutou firme, mas Pedro Rocha apareceu novamente para espalmar. Quando o goleiro errou o tempo de bola em cobrança de falta, a cabeçada de Matheus Mancini foi para fora. Assim, o empate sem gols se confirmou.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pela quarta rodada. A Ponte Preta visita a Portuguesa no Canindé, em São Paulo, na quarta-feira, às 19h30. Na quinta, às 19h, é a vez da Inter de Limeira receber o São Bernardo no Major Levy Sobrinho, em Limeira.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Edson (Castro), Mateus Silva e Gabriel Risso; Felipinho (Léo Naldi), Emerson Santos (Ramon Carvalho), Elvis e Dodô (André Henrique); Renato (Paul Villero) e Jeh. Técnico: João Brigatti.

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque (Lima), Diego Jussani, Matheus Mancini e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha (Fernando Canesin), Lucas Buchecha (JP Galvão) e Juninho; Éverton Brito (Andrew) e Quirino (João Felipe). Técnico: Júnior Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Igor Inocêncio e Mateus Silva (Ponte Preta). Matheus Mancini (Inter de Limeira).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

RENDA - R$ 77.680,00.

PÚBLICO - 3.910 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).