Com polêmica e falha de goleiro, Vasco tropeça contra o Bangu e perde a liderança do Carioca

Em um jogo de tirar o fôlego, marcado por polêmicas em relação à arbitragem e dois gols após os 50 do segundo tempo, o Vasco não conseguiu engatar mais uma vitória no Campeonato Carioca. A equipe acabou cedendo o empate, por 2 a 2, ao Bangu, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada da competição estadual, deixando escapar a liderança.

Com o resultado, o Vasco manteve sua invencibilidade no estadual, chegou a oito pontos, mas acabou perdendo a liderança do Carioca para o Botafogo, que agora tem nove. Enquanto isso, o Bangu conquistou seu primeiro ponto e saltou para a 10ª colocação da tabela de classificação.

A partida em Brasília começou com o domínio total do Vasco. Logo aos três minutos, em jogada pela esquerda, Payet cruzou forte para Vegetti, mas na hora certa, a defesa tirou. Porém, no minuto seguinte, a vida da equipe de São Januário se complicou. Jair entrou forte e foi expulso de forma polêmica.

Aos 13, Canela carregou na intermediária e arriscou, para fora, na primeira chance do Bangu na partida. A situação do Vasco ficou ainda pior quando Paulinho, aos 29, foi substituído por lesão no joelho. Após tentar se encontrar em campo, a equipe voltou a criar uma boa chance.

Aos 38, Payet fez boa jogada na esquerda e buscou novamente Vegetti, que parou na defesa. Porém, sem objetividade, a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, Ramón Diaz fez alterações que deixaram a equipe mais ofensiva. E a nova postura do time de São Januário não demorou para surtir efeito. Logo aos dois minutos, Payet arrancou pelo meio e lançou para Piton na área, que deixou a bola na medida para Praxedes apenas empurrar para o gol e inaugurar o marcador em Brasília.

Aos 10, a equipe de São Januário perdeu uma grande chance de ampliar. Piton cruzou na cabeça de João Victor, que mandou a bola no travessão. No rebote, Vegetti tentou novamente de cabeça, mas Gabriel Leite salvou com os pés. No minuto seguinte, em novo cruzamento na área, João Victor, de cabeça, buscou Vagetti, que não alcançou.

E quando o Vasco dominava a partida, o Bangu contou com uma falha de Léo Jardim para empatar a partida. Aos 24, em contra-ataque, Gabriel Canela arriscou de fora da área e a bola passou por baixo dos braços do goleiro. Aos 28, o Bangu quase virou com Cleyton, que arriscou de fora e a bola passou rente à trave.

O time de Moça Bonita novamente passou perto de fazer o segundo aos 33, quando Gabryel Freitas mandou no travessão, mas no minuto seguinte, Felipe Soares levou o segundo cartão amarelo e deixou as equipes em igualdade numérica. Aos 38, Vegetti perdeu uma chance incrível, na pequena área.

O jogo então, ficou ainda mais animado. Aos 40, Cleyton tentou novamente de fora, com direção ao ângulo, mas parou em boa defesa de Léo Jardim. Aos 42, Piton também arriscou de fora, mas a bola passou raspando.

O fim da partida foi de cinema. Após pressionar o Bangu de forma assídua, o Vasco conseguiu mudar o placar com Payet, que driblou dois jogadores e chutou para defesa de Gabriel Leite. No rebote, a bola sobrou novamente para o camisa 10, que deixou Wlaney no chão e chutou para um golaço em Brasília, aos 53 minutos, que seria o último dos acréscimos.

A torcida do Vasco, no entanto, foi do céu ao inferno. Após o gol, o árbitro deu mais dois minutos de acréscimo, e no lance seguinte, assinalou pênalti de Medel em Lorran. João Maranhão foi para a cobrança e deixou novamente tudo igual, aos 58. Aos 60, Vegetti deixou Rayan livre, que tocou para o gol, e parou em Gabriel Leite.

Sem tempo para relaxar, as equipes já se preparam para mais um desafio no Campeonato Carioca. Na próxima quarta-feira, o Vasco volta a campo diante do Nova Iguaçu, a partir das 18h10, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. No dia seguinte, será a vez do Bangu visitar o Fluminense, às 21h30, no Luso-Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BANGU 2 x 2 VASCO

BANGU - Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Adsson, Walney, Cleyton (Lorran) e Bruno Tatavitto (Gabryel Freitas); Gabriel Canela (Marreta) e Anderson Lessa (João Victor). Técnico: França Júnior.

VASCO - Léo Jardim; Robert Rojas (Puma Rodríguez), João Victor, Medel e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Praxedes, depois Rossi) e Payet; David (Zé Gabriel), Erick Marcus (Rayan) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Praxedes, aos 2, Gabriel Canela, aos 24, Payet, aos 53, e João Maranhão, aos 58 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Tarcizo Pinheiro Caetano.

CARTÕES AMARELOS - Adsson, Felipe Soares (2), Bruno Tatavitto, Gabriel Canela, Victor Oliveira, Walney (Bangu); João Victor, Vegetti, Praxedes, Payet, Medel (Vasco).

CARTÕES VERMELHOS - Felipe Soares (Bangu) e Jair (Vasco).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis,

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília.