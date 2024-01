Carille aprova time do Santos na derrota para o Palmeiras e detona gramado: 'O Abel reclama'

O primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2024 foi vencido pelo Palmeiras, que derrotou o Santos neste domingo por 2 a 1, em partida realizada no Allianz Parque. Antes de a bola rolar, o técnico Fábio Carille chegou a poupar alguns jogadores do elenco alvinegro em razão das condições do gramado palmeirense. Para ele, as condições estavam longe de um jogo à altura de um Palmeiras x Santos.

Dentre as mudanças propostas por Carille antes do apito inicial, a mais impactante foi Giuliano, um dos principais jogadores santista. O meia não pôde atuar e ficou no banco acompanhado por Felipe Jonatan (recém recuperado de lesão), Julio Furch e Guilherme. As ausências foram tratadas com cuidado pelo comandante, cada um em sua necessidade.

"A partir do momento em que a própria equipe da casa reclama. O Abel (Ferreira) reclama. O gramado está ralo, parece algo para o futsal", analisou o treinador do Santos. "Dificuldade para controlar a bola. O Palmeiras tem o CT para treinar. Já foi muito melhor. Estou sabendo que o Palmeiras está se movendo para trocar esse gramado", completou.

Apesar do resultado negativo no Allianz Parque, Carille se mostrou satisfeito com a produção do time e pelo que tem visto desde seu retorno ao time da Vila Belmiro, há pouco mais de 20 dias. Para ele, é importante que o time saiba filtrar o que é positivo e o que não é, além de confiar no trabalho que vem sendo desenvolvido.

"A gente tem de saber lidar com as críticas. O que eu peço é para o torcedor acreditar muito na nossa diretoria, nas pessoas que estão à frente do futebol", pediu o técnico santista. "Acreditar muito no nosso trabalho. Vir junto com a gente mesmo, porque a gente vai conseguir. A gente vai buscar o que a gente quer. Eu acredito muito nesse grupo."

O Santos volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, diante do Água Santa, fora de casa. O time praiano lidera o Grupo A com seis pontos, seguido por Portuguesa, Ituano e Santo André.