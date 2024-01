Santo André empata sem gols com o Água Santa e continua sem vitória no Paulistão

Apesar de ter maior volume de jogo, de ter procurado o gol do início ao fim e de transformar o goleiro adversário no melhor em campo, o Santo André apenas empatou sem gols com o Água Santa, neste domingo, no estádio Bruno José Daniel, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com isso, o Santo André continua sem vencer e aparece com dois pontos no Grupo A, atrás de Ituano e Portuguesa, com três, e do Santos, líder com seis. De outro lado, o Água Santa tem quatro no Grupo B, em terceiro lugar, atrás de Guarani, com quatro e dois gols de saldo, e do Palmeiras, líder com sete. Só fica na frente da Ponte Preta, com dois.

Determinado a conquistar a sua primeira vitória, o técnico Fernando Marchiori posicionou o Santo André de maneira ofensiva. Não demorou para criar várias chances para marcar o seu gol. A principal delas saiu aos 24 minutos, quando Wellington Reis chutou cruzado e a bola bateu no pé da trave esquerda do goleiro Ygor Vinhas, que foi muito acionado. O Água Santa ficou acuado na defesa e não ameaçou no ataque.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo, com a pressão do Santo André. Ygor Vinhas fez mais duas boas defesas, antes que Fernando Marchiori tentasse sua última cartada. De uma só vez, aos 23 minutos, colocou três atacantes. Entraram Lohan, Richard e Bruno Michel para as saídas, respectivamente, de Léo Passos, Cléo Silva e Felipe Ferreira.

Nesta altura, porém, os dois times já estavam cansados e o ritmo tinha diminuído. O Santo André seguiu no ataque e o Água Santa não abriu mão de se defender. Apesar da pressão, segurou o empate.

Pela quarta rodada, o Água Santa vai receber o Santos, quarta-feira, às 21h35, enquanto na quinta-feira o Santo André vai enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto, a partir das 19 horas.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 0 ÁGUA SANTA

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis (Sousa), Marciel (Robinho), Dudu Vieira e Felipe Ferreira (Bruno Michel); Cléo Silva (Richard) e Léo Passos (Lohan). Técnico: Fernando Marchiori.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Jhonnathan, Wálber e Rhuan (Alex Silva); Cristiano (Thiaguinho), Igor Henrique (Kadi) e Luan Dias; Bruno Xavier, Bruno Mezenga (Jael) e Keké (Ronald). Técnico: Bruno Pivetti.

CARTÕES AMARELOS - Marciel e Dudu Vieira (Santo André). Luan Dias, Bruno Xavier, Gabriel Inocêncio e Jhonnathan (Água Santa).

ÁRBITRO - Lucas Caneto Belotti.

RENDA - R$ 28.980,00.

PÚBLICO - 1.228 torcedores.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).