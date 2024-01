Mirassol e Novorizontino voltam a tropeçar e somam terceiro empate seguido no Paulistão

Em jogo disputado, Mirassol e Novorizontino empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, na conclusão da terceira rodada do Campeonato Paulista. Os dois gols foram marcados no segundo tempo, em um intervalo de três minutos. Gabriel fez para os mandantes e Geovane deixou tudo igual com um golaço. A partida foi realizada no estádio José Maria de Campos, em Mirassol.

Com o empate, os dois times seguem invictos, mas sem vencer, já que também empataram nos dois jogos anteriores. O Mirassol tinha enfrentado Ponte Preta e São Paulo, ambos com placar de 1 a 1. Já o Novorizontino vinha de empate com o Palmeiras, por 1 a 1, e sem gols com o Santo André.

O Mirassol chegou a três pontos e está em terceiro lugar do Grupo C, atrás de Red Bull Bragantino (4) e Corinthians (3), e à frente da Inter de Limeira (1). O Novorizontino, também com três pontos, está em quarto e último lugar do Grupo D, atrás de São Paulo (7), São Bernardo (7) e Botafogo (4).

Jogando em casa, o Mirassol buscou o ataque, mas não conseguiu levar perigo nas primeiras tentativas com Gabriel e Fernandinho. Até que Rodrigo Ferreira invadiu a área para completar cruzamento de cabeça e exigiu grande defesa de Jordi.

O Novorizontino também usou um escanteio para responder. Neto Pessoa cabeceou firme, mas por cima do gol de Alex Muralha. Em outro lance, o atacante pegou rebote de primeira, mas novamente para fora.

Na volta do intervalo, a história foi diferente. Cada time marcou um gol em um intervalo de três minutos. Aos cinco, o Mirassol abriu o placar com Gabriel. Negueba recebeu na esquerda e cruzou na medida para o jogador chegar em velocidade e cabecear no contrapé de Jordi.

Aos oito, porém, o placar já estava novamente empatado. Geovane defendeu a posse de bola na intermediária, levou para o pé direito e chutou muito forte para acertar o ângulo de Alex Muralha e marcar um golaço.

Os dois times seguiram buscando a vitória no segundo tempo. O Mirassol teve chances perigosas com Lucas Gazal, que chutou para fora, e Danielzinho, que quase marcou um golaço de falta. Já o Novorizontino conseguiu responder em cabeçada de Renato após cobrança de falta. Apesar disso, o empate se confirmou em Mirassol.

O primeiro a entrar em campo pela quarta rodada é o Mirassol, que visita o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h35 da quarta-feira. No dia seguinte, às 19h, o Novorizontino joga diante de sua torcida, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, contra o Ituano.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 NOVORIZONTINO

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Yuri Lima (Chico Kim), Danielzinho e Gabriel; Fernandinho (Diego Gonçalves), Negueba e Mário Sérgio (Dellatorre). Técnico: Mozart Santos.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Reverson (Renato); Geovane, Willean Lepo, Marlon (Willian Farias) e Rômulo (Lucas Café); Waguininho (Danilo Barcelos) e Neto Pessoa (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Gabriel, aos cinco, e Geovane, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Warley (Mirassol). Chico, Geovane e Willian Farias (Novorizontino).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

RENDA - R$ 67.680,00.

PÚBLICO - 3.022 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).