Rodada da NBA tem vitória dos Pistons e marca histórica de Kevin Durant

A rodada da NBA, na noite deste domingo, foi marcada por dois feitos raros. Enquanto o astro Kevin Durant alcançou a marca de 28 mil pontos na carreira, o Detroit Pistons venceu uma partida nesta temporada. Foi apenas o sexto triunfo em 46 partidas do pior time do campeonato até agora.

O resultado deste domingo foi ainda mais surpreendente porque a equipe de Detroit superou um dos melhores times do campeonato, o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste. Os visitantes venceram por 120 a 104. Apesar da derrota, o Thunder continua na ponta da tabela, com 32 vitórias e 14 revezes.

Foi o segundo triunfo dos Pistons nos últimos três jogos. Nesta temporada, o time bateu o recorde de derrotas consecutivas, com 28 resultados negativos em série. Apesar do início de reação, a equipe de Detroit continua na última colocação da Conferência Leste.

Em casa, os Pistons foram liderados pelo pivô Jalen Duren, que registrou um "double-double" de 22 pontos e 21 rebotes. Jaden Ivey contribuiu com 19 pontos, oito rebotes e seis assistências. Pelo Thunder, Shai Gilgeous Alexander foi o maior pontuador, com 31. Jalen Williams anotou 20.

Na mesma noite, Durant fez história ao se tornar apenas o 10º jogador da história da NBA a alcançar a marca de 28 mil pontos. O feito foi atingido na derrota do seu Phoenix Suns para o Orlando Magic por 113 a 98. Durant marcou 15 pontos e ficou à sombra de Devin Booker, responsável por 44 pontos.

Pelo Magic, o destaque individual foi Paolo Banchero, responsável por 26 pontos. Já o reserva Moritz Wagner terminou o duelo com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes. O time da Flórida ocupa o oitavo lugar da Conferência Leste, com retrospecto de 24 vitórias e 22 derrotas. Os Suns estão em sexto no Oeste, com 26/20.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 120 x 104 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 116 x 110 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 126 x 125 Toronto Raptors

Orlando Magic 113 x 98 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 96 x 104 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets x New York Knicks

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Miami Heat x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers