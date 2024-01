NFL: Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers avançam e se enfrentam no Super Bowl

O Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, derrotou o Baltimore Ravens por 17 a 10, neste domingo, e avançou ao seu quarto Super Bowl consecutivo. O adversário será o San Francisco 49ers, que conseguiu uma virada espetacular contra o Detroit Lions, e avançou à final da Liga de Futebol Americano (NFL). O duelo acontece no dia 11 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e marca o reencontro das equipes na disputa pelo troféu após quatro anos.

Diante do Ravens, os Chiefs contaram com o apoio da cantora Taylor Swift nas arquibancadas. A artista é namorada de Travis Kelce, um dos principais jogadores da equipe, e vem acompanhando as partidas no time na temporada in loco. Após a vitória deste domingo, ela foi até o gramado comemorar com o jogador, considerado um dos melhores da liga na atualidade.

Para ficar com o título, os Chiefs vão ter a missão de ser a primeira equipe a conquistar o bicampeonato da NFL desde o New England Patriots, de Tom Brady, entre os anos de 2003 e 2004. "Deus colocou muitas adversidades em nosso caminho este ano e aceitamos o desafio", disse Mahomes, em referência ao terceiro lugar na temporada regular. "Não fomos favoritos nos últimos jogos, mas nunca nos sentimos inferiores. Temos muitos jogadores nesta equipe que sabem vencer", destacou.

Por sua vez, o San Francisco 49ers avançou à decisão com uma vitória de tirar o fôlego. A franquia de Santa Clara começou mal o duelo com os Lions, chegando a ficar 17 pontos atrás do placar. A equipe melhorou no segundo tempo e conseguiu uma virada histórica, vencendo por 34 a 31. O Detroit Lions manteve a maldição dos playoffs e continua sendo uma das únicas quatro equipes que nunca disputaram um Super Bowl.

Os 49ers vão atrás do seu sexto titulo da NFL. A equipe venceu também nas temporadas 1982, 1985, 1989, 1990 e 1995. Os Chiefs, por sua vez, lutam pelo quarto troféu da liga. Além do ano passado, a franquia se sagrou campeã em 1970 e 2020. Há quatro anos, no confronto do Super Bowl LIV, em Miami, os Chiefs venceram 31 a 20, com astro Patrick Mahomes conquistando seu primeiro anel.

Em 2024, o tradicional show do intervalo do Super Bowl fica por conta do rapper Usher. Será a segunda apresentação do artista no evento, que cantou com o grupo Black Eyed Peas em 2011. Já o hino dos Estados Unidos será interpretado por Reba McEntire, lenda do country no país.