Athletico-PR anuncia a contratação do atacante Gonzalo Mastriani até o fim de 2026

O Athletico-PR anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Gonzalo Mastriani, atacante de 30 anos, que estava no América-MG. Após uma longa negociação, o clube definiu o acerto e o atleta fica na equipe paranaense até dezembro de 2026.

No radar de vários clubes ao final do Campeonato Brasileiro da Série A, o jogador também esteve na mira do Corinthians. Apesar do rebaixamento da equipe mineira, ele foi um dos poucos destaques do América-MG no ano passado.

O acerto com o clube paranaense acontece dias depois de uma jornada artilheira do uruguaio. Na abertura do Campeonato Mineiro, o centroavante balançou as redes cinco vezes na vitória do América-MG sobre o Pouso Alegre por 6 a 0.

Para contar com os gols de Mastriani, o Athletico-PR desembolsou cerca de US$ 2 milhões, algo em torno de (R$ 9,8 milhões). O reforço chega com status de solução para o setor ofensivo. Em 2023, com a camisa do América-MG, ele anotou 21 gols em 41 confrontos.

Revelado pelo Cerro, do Uruguai, o goleador tem boa quilometragem internacional com passagens pelo Crotono, da Itália, Gorica, da Eslovênia, e Olhanense, de Portugal. Na América do Sul, atuou também no Rentistas, Sud America e no Boston River, todos do Uruguai, e ainda no Guayaquil City e no Barcelona, do Equador. Em 2016, jogou uma temporada no México. Lá vestiu as camisas do Tampico Madero e do Alebrijes.