Atlético-MG anuncia a renovação de contrato do 'coringa' Rubens por mais três anos

De olho na manutenção de um elenco forte para a temporada 2024, o Atlético-MG anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do polivalente Rubens, atleta revelado pelo clube, até o final de 2027.

"Para mim é uma alegria imensa, foi o clube que me criou. Vai ser bom para minha carreira também. Agora é focar nos trabalhos e poder conquistar títulos com a camisa do Atlético-MG", disse o atleta em vídeo divulgado pelo clube mineiro.

Entre os profissionais desde 2021, o jogador agrada ao treinador Luiz Felipe Scolari pelo vigor físico e versatilidade. Ele já foi utilizado nas função de meio-campo e também compondo o setor defensivo como lateral.

Apesar da pouca idade, Rubens já tem uma lista considerável de conquistas pelo time de Belo Horizonte. É tricampeão mineiro (2021, 2022 e 2023), ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil (2021) e ainda deu a volta olímpica na final da Supercopa do Brasil (2022).

Com a decisão da diretoria em prorrogar o vínculo por mais três anos, Rubens vai receber um reajuste salarial. Pela equipe de profissionais, a revelação atleticana entrou em campo em 83 partidas e marcou três gols.