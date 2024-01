Paulinho rompe ligamento do joelho, passa por cirurgia e desfalca o Vasco por até 10 meses

O pior se confirmou e dificilmente o Vasco voltará a contar com o meia Paulinho nesta temporada. Exames de imagem realizados nesta segunda-feira, ainda em Brasília, confirmaram grave lesão no joelho direito do jogador, que será submetido a cirurgia com tempo de recuperação estimado em 10 meses.

"O meia Paulinho sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida contra o Bangu, no último domingo. Ele passou por exames de imagem, onde foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior", revelou o clube.

"O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance (DESP) e passará por cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 18."

O meio-campista se machucou durante o empate por 2 a 2 com o Bangu no Mané Garrincha, em Brasília, ainda no primeiro tempo. Após choque com o atacante Canela, ficou caído no gramado, chorando muito e já prevendo que a lesão era grave.

Contratado no meio de 2023, Paulinho foi um dos destaques na arrancada da equipe para fugir da zona de rebaixamento. Os torcedores do Vasco lamentaram bastante a gravidade da lesão, mas apostam em recuperação em tempo recorde para ainda ver o jogador em ação no Brasileirão.