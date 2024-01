Para quais posições Abel Ferreira ainda quer reforços no Palmeiras?

O elenco do Palmeiras ainda não está fechado para a temporada 2024. Com a lesão do atacante Bruno Rodrigues - que ficará fora de combate de quatro a cinco meses -, o time alviverde intensificou sua movimentação em busca de reforços a fim de atender pedidos reiterados pelo técnico Abel Ferreira.

Após a vitória sobre o Santos, por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista no domingo, Abel apontou em quais posições gostaria de contar com reforços para a sequência do ano. O português ponderou as dificuldades financeiras, mas acredita que possa ser atendido ainda nesta janela, cujo encerramento está agendado para 7 de março.

De acordo com Abel, o Palmeiras precisa contratar um centroavante para repor a saída de Endrick, que irá para o Real Madrid em julho ao completar 18 anos. O desfalque pode ser antecipado, caso o garoto seja convocado para defender a seleção brasileira na Copa América, em junho. Para a posição, o português não quer uma aposta e prefere um jogador experiente que conheça as características do futebol brasileiro, perfil que tem bons resultados em outras equipes.

"Gostaria de um centroavante que conhecesse e dominasse o futebol brasileiro. Seja para jogar como titular ou ficar no banco e que agregue experiência. Moleques já temos muitos e bons", explicou Abel no domingo.

Outro desejo antigo do Palmeiras é encontrar um reserva para Raphael Veiga. O time tentou Cauly, do Bahia, mas não teve proposta aceita pelo Grupo City. Já se falou também em Maurício, do Internacional, que está servindo a seleção olímpica ao lado de Endrick, na Venezuela.

"Quero também um meia-atacante que possa fazer a vez do Veiga. Como fomos buscar ano passado o Artur, que compramos por 8 milhões de euros e vendemos por 15. É preciso entender esse tipo de jogador, que tem entre 23 e 25 anos, que o clube investe e depois recupera", afirmou Abel.

Para a ponta, Abel já tinha a intenção de contar com ao menos um novo jogador, dadas as vendas de Artur e Kevin, além da lesão de Dudu, que só volta no meio do ano. Agora, com a contusão de Bruno Rodrigues, surge uma necessidade de reposição. O treinador também não esconde a intenção de ter em seu elenco um zagueiro canhoto. Esse poderia vir de uma oportunidade com um destaque do Paulistão.

"Infelizmente, tivemos a lesão do Bruno, que vai ficar fora vários meses. Precisamos de uma reposição. E gostaria muito de dar uma oportunidade a um destaque do Paulistão, como foi ano passado com o Richard Ríos (que foi contratado junto ao Guarani)", concluiu Abel.

OS PEDIDOS DE ABEL FERREIRA:

Centroavante experiente

Meia-atacante para reserva de Veiga

Ponta para repor contusão de Bruno Rodrigues

Zagueiro canhoto

Jogador destaque do Paulistão