Alisson deixa tabu contra o Corinthians de lado, mas vê São Paulo 'pronto para grande jogo'

Thiago Carpini poupou as principais peças do São Paulo diante da Portuguesa, no sábado à noite, para tentar acabar com o tabu de jamais ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena. Nesta terça-feira, apesar de decisão com o Palmeiras no domingo da Supercopa, os titulares devem ser escaladas. Alisson, um dos nomes certos, deixou a marca negativa de lado, mas revelou que a equipe "está preparada para fazer um grande jogo."

"Nosso foco é sempre no próximo jogo e agora é o Corinthians, equipe muito difícil de se enfrentar, e a gente sabe disso. Esse clássico para São Paulo e até o Brasil também", ressaltou o meia, antes de falar sobre como será a postura são-paulina na casa corintiana.

"Questão do tabu a gente deixa de lado, mas a gente quer chegar lá para fazer uma grande partida e conquistar nosso objetivo que é somar os três pontos para que possa manter liderança do Paulista, que é muito importante para a gente", frisou.

O São Paulo soma os mesmos sete pontos do São bernardo na chave e necessita de um triunfo para não fazer contas. Ocorre que, em 18 visitas na Neo Química, são 11 derrotas e sete empates. Nunca, porém, a confiança em quebra da marca foi tão grande.

O São Paulo chega embalado, enquanto o Corinthians perdeu duas seguidas fora de casa e está em crise. "O professor Thiago (Carpini) vem fazendo (um bom trabalho), rodando o grupo, pois sabe da sequência (complicada). A gente tem um grupo muito qualificado então vem surgindo oportunidade para todo mundo. Nosso primeiro clássico do ano, jogo muito difícil, onde estamos bastante focados, conseguimos treinar o que vamos colocar em prática para fazer excelente jogo lá conseguir a vitória."

Depois de anotar um gol diante do rival, Alisson não escondeu ser emocionante e espera repetir a dose. "Clássico é sempre especial, fica a felicidade de já ter feito um gol, e quem sabe não possa sair novamente amanhã. Mas o importante é chegar lá, fazer grande partida e somar os três pontos."

Apesar de ter as principais peças à disposição, Carpini não contará com o lateral-direito Igor Vinícius, com um edema muscular. Rafinha trabalhou normalmente e deve atuar na posição.