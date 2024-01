Brigatti admite 'início complicado' no Paulistão e indica ajustes na Ponte Preta

A Ponte Preta segue sem vencer no Campeonato Paulista após três rodadas. Apesar de reconhecer o momento "muito complicado", o técnico João Brigatti reforçou a confiança no elenco e pediu paciência e apoio da torcida para o time conseguir a reação. Ele destacou o elenco reduzido e a quantidade de jogos como fatores que influenciam no mau início.

"A gente entende a torcida, o início tem sido muito complicado. Precisamos de calma, de tranquilidade e de cabeça fria para passar confiança ao elenco. Sabemos que a cobrança aqui é grande, mas não tem outra saída. São jogos em cima de jogos, pouca recuperação e temos um elenco ainda reduzido de opções. Peço que a torcida tenha paciência e nos ajude a sair dessa situação complicada", pediu.

No último domingo, a Ponte Preta ficou no empate sem gols com a Inter de Limeira em Campinas, muito por conta da grande atuação do goleiro Pedro Rocha, que recebeu elogios do treinador. Ao analisar o empate, Brigatti indicou os ajustes que fará na Ponte Preta para as próximas partidas.

"Fomos desorganizados, sem recomposição, mas os atletas tiveram vontade. Optamos pelo 4-2-3-1, mas os extremos ficaram abertos demais. Tem que ter compactação e recomposição. O Dodô e o Renato, principalmente quando a bola estava do outro lado, tinham de fazer a recomposição por dentro, e eles não fechavam", analisou.

A Ponte Preta soma dois pontos na quarta e última colocação do Grupo B, atrás de Palmeiras (7), Guarani (4) e Água Santa (4). O time volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando visita a Portuguesa no Canindé, em São Paulo, pela quarta rodada.