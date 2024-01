Chay sofre lesão no joelho e Guarani aguarda local desinchar para exames e diagnóstico preciso

Contratado com status de titular absoluto, o meia Chay será desfalque do Guarani por tempo indeterminado no Paulistão. Isso porque o camisa 10 sofreu uma lesão no joelho e precisou ser substituído no decorrer da vitória contra o Ituano, por 3 a 0, no último sábado. Ele deixou o gramado chorando.

Apesar disso, pela avaliação inicial do Departamento Médico do Guarani, foi apenas uma entorse. Mas, serão aguardadas 48 horas para que o joelho desinche, para que Chay passe por exames de imagens mais específicos para saber o grau real da lesão.

De qualquer forma, o técnico Umberto Louzer preferiu tratar o assunto com otimismo e disse que conta com o jogador no restante do Paulistão. "Eu prefiro gastar a minha energia com pensamentos positivos. O Chay é um atleta que vem ajudando muito e vou torcer para que isso continue nos próximos jogos. É um jogador que dispensa comentários e a gente está na torcida para que ele volte rapidamente para nos ajudar".

Atualmente o Guarani está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. E volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Mirassol, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h35, pela quarta rodada do Paulistão.