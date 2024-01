Giuliano tem lesão na panturrilha e deve desfalcar o Santos nas próximas duas semanas

O técnico Fábio Carille terá uma baixa importante para armar o esquema tático santista na próxima rodada do Campeonato Paulista. O meia Giuliano foi submetido a exames nesta segunda-feira e foi constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ele deve ficar até duas semanas fora da equipe.

O jogador já iniciou tratamento intensivo com os fisioterapeutas do clube. Na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, neste domingo, ele ficou apenas 12 minutos em campo e precisou ser substituído por causa de dores no local.

Titular absoluto, o meia tem sido um dos destaques neste início de competição. Decisivo, deu assistência na vitória sobre o Botafogo-SP, na estreia, e balançou a rede duas vezes no triunfo de 3 a 1 sobre a Ponte Preta.

A princípio, Nonato pode assumir o seu lugar, mas o treinador santista vai aproveitar o treino desta terça para avaliar qual a melhor formação. Otero, Cazares, e Diego Pituca são algumas das alternativas.

A partida diante do Água Santa está marcada para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. Com seis pontos em três jogos, o time da Vila Belmiro lidera o Grupo A de forma isolada. Já o Água Santa conta com a mesma pontuação do Guarani na Chave B (quatro pontos). O líder é o Palmeiras, com sete.