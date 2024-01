Clássico provoca choque entre caos do Corinthians e sede do São Paulo por quebrar tabu

Corinthians e São Paulo levaram golpes duros neste início de temporada, mas o time tricolor já mostrou força para se levantar, enquanto o rival alvinegro continua cambaleante, como está há algum tempo. É dentro deste cenário que os são-paulinos vão à Neo Química Arena nesta terça-feira para tentar derrubar o tabu de nunca ter vencido uma partida sequer no estádio corintiano, inaugurado em 2014. A nova edição do Majestoso, válida pela quarta rodada do Paulistão, começa às 19h30.

O baque do São Paulo foi ter perdido Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, para a seleção brasileira no meio da preparação para o estadual. Muricy Ramalho, coordenador técnico, foi convidado por Dorival para se juntar à CBF, mas negou, decisão importante para impedir que a estrutura do futebol do clube implodisse. A diretoria decidiu apostar no jovem técnico Thiago Carpini, que ajudou o time a começar o Paulistão com um empate e duas vitórias, resultantes em sete pontos e a liderança do Grupo C.

Diferentemente do rival, o Corinthians não respondeu bem aos imprevistos. Sob a nova gestão de Augusto Melo, dispensou medalhões como Renato Augusto, Giuliano e Gil, mas não avançou muito no passo seguinte da reformulação. O clube alvinegro teve de lidar com a saída repentina do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol do Catar e vem mostrando dificuldades para cumprir as promessas de Melo relativas a contratações, a ponto de o goleiro Cássio ter cobrado reforços publicamente.

As chegadas de Hugo, Félix Torres e Palacios, agora lesionado, não foram suficientes para trazer um fator novo de impacto até aqui. Há esperança em Rodrigo Garro, que ainda não estreou por causa de um impasse burocrático com o Talleres, da Argentina, e pode ser liberado para jogar o clássico se tiver o nome publicado no BID até a tarde desta terça. Com ou sem ele, a situação é alarmante, não apenas por causa das duas derrotas seguidas, mas em razão do futebol apresentado. No sábado, mesmo com um homem a mais desde os 13 minutos, perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo.

A partida também ficou marcada pela cena e Mano Menezes chamando Yuri Alberto de "burro", depois de uma falta cometida pelo atacante. A situação foi resolvida com um pedido de desculpas ainda no campo, mas reverberou bastante. Mano viu o episódio como algo natural e negou que o clima esteja ruim nos bastidores. A principal preocupação dele é extrair um futebol melhor de um time que vem penando em campo. O certo é que Palácios está fora, pois lesionou a coxa direita em sua estreia, portanto Hugo volta a ser titular.

O momento ruim do Corinthians pode ser aproveitado pelo São Paulo para finalmente quebrar o tabu que já dura quase 10 anos. São 11 derrotas para o rival e sete empates neste período. Os números, contudo, são indiferentes para Carpini. "Esse peso de quebrar um tabu não é desse elenco. Não sei quanto tempo tem a Neo Química, não sei quantos times já jogaram lá. Se conseguirmos vencer lá, fantástico, será um grupo que seguirá fazendo história no clube", disse depois da vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa.

Os são-paulinos estão vivendo uma semana de muita ansiedade, já que, após o duelo desta terça com os corintianos, terão outro clássico pela frente, e valendo título nacional. No domingo, estarão em campo no Mineirão, em Belo Horizonte, para decidir a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O torneio coloca frente a frente os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Carpini chegou a temer perder Lucas para esta sequência tão importante de clássicos, ao ver o meia-atacante deixando o gramado com dores no final de semana, mas nenhum problema foi constatado e ele deve jogar na Neo Química. Já o lateral-direito Igor Vinicius, com um edema muscular na coxa direita sofrido no duelo com a Portuguesa, foi confirmado como desfalque.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO PAULO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Fausto Vera, Raniele, Maycon e Matheus Araújo (Rojas); Romero e Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Luciano, Wellington Rato e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias de Araújo.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.