Botafogo defende campanha caseira perfeita no Carioca diante da Portuguesa

Vindo de vitória, o Botafogo se prepara para a sequência da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, às 21h30, enfrenta a Portuguesa no Engenhão, no Rio, em partida que abre a quinta rodada. O alvinegro defende campanha perfeita como mandante e briga pela liderança, que também está na mira do adversário lusitano.

Na história, Botafogo e Portuguesa mediram forças em 74 jogos. O time alvinegro venceu 55 vezes, enquanto os rubro-verdes apenas cinco, além de 14 empates. No último jogo, o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, em casa, se recuperando da derrota por 1 a 0 para o Boavista como visitante. Antes, venceu o Madureira, por 1 a 0, e o Bangu, por 2 a 0, ambos em seus domínios, onde tem 100% de aproveitamento. Com a campanha, soma nove pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Fluminense, com 10.

O Botafogo, mesmo sem empolgar, está conseguindo somar pontos no Carioca. O técnico Tiago Nunes não tem nenhum jogador suspenso e deve seguir com o rodízio promovido nos últimos jogos visando a evolução física de todo o elenco.

Assim, nomes considerados titulares como o goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Tiquinho Soares devem iniciar. Os volantes Danilo Barbosa e Tchê Tchê são outros garantidos. Eles vêm atuando de forma improvisada como zagueiro e lateral-direito, respectivamente.

Ao comentar sobre a escalação considerada titular, Tiago Nunes admitiu que tem um time base, mas que precisa mais do que 11 jogadores. "Quando falo em time-base, é em torno de sete ou oito jogadores. A cada jogo nós variamos dois ou três pelo físico ou estratégia. A base eu já tenho, mas há algumas lacunas e precisamos de jogadores para agregar qualidade. Espero ir longe nas competições, então não preciso só de 11, mas 15 ou 16 jogadores de nível parecido", explicou.

Apesar de não vencer na última rodada, a Portuguesa também chega motivada após empate sem gols com o Flamengo, que atuou em sua maioria com atletas sub-20 em jogo realizado em Natal (RN). Com sete pontos, ocupa a quarta colocação e busca se manter no G-4, que garante vaga às semifinais.

O técnico João Carlos Ângelo vem sofrendo com alguns desfalques importantes, como Hernane, Lucas Santos, Wandinho e Patrick, lesionados. Mesmo assim, o elenco está se mostrando bem adaptável. Dessa forma, não tem motivo para mexer na escalação titular. Não há suspensos, apesar de o lateral-direito Ronaldo, o volante João Paulo e o meia Leandrinho estarem pendurados.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PORTUGUESA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Victor Sá, Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Tiago Nunes.

PORTUGUESA - Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa e Romarinho; Breno e Nenê Bonilha. Técnico: João Carlos Ângelo.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).